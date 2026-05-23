乞丐趕廟公？! 本土黑眉錦蛇遭外來種八哥圍攻 躲進派出所求庇護

黑眉錦蛇最後被警方帶往派出所對面綠地草皮，遠離八哥群，終於逃過一劫。（警方提供）

一尾保育類黑眉錦蛇日前倉皇鑽進花蓮吉安鄉南華派出所泡茶桌下，讓警員嚇一大跳，所長王忠仁好奇之下調閱監視器，發現蛇原來是遭到一群外來種白尾八哥圍攻，才讓本來是人民保母的派出所，秒變野生動物庇護所！

發現「泡茶桌子下有蛇」，而且是長達1公尺多的蛇，警方擔心是毒蛇，馬上拍照上網查資料，發現是無毒的保育類黑眉錦蛇。所長王忠仁說，警察是人民保母，也能是野生動物保母，經調閱監視器發現狀況後，由於當時有民眾到警局報案，派出所有蛇出沒一度讓民眾很緊張，擔心引起恐慌，王忠仁一邊安撫民眾情緒，取蛇夾將錦蛇請出派出所外，移動到遠離鳥群及派出所的草皮，結束一場虛驚。

請繼續往下閱讀...

事後王忠仁好奇這尾黑眉錦蛇為何跑進派出所？特別調監視器，發現原來錦蛇在派出所圍牆旁，遭成群白尾八哥猛啄，嚇得逃命才會爬進派出所內尋求庇護。

當地農民說，八哥的台語是「加令」，但現在的白尾八哥都已經是外來種，比本土種八哥還多，白尾八哥不怕人且個性很流氓，還會在房屋的冷氣機下、建築物間縫隙、排油煙機的管子築巢，鄉下有養雞，錦蛇也會跑來偷吃，他猜測可能是錦蛇去偷吃八哥的蛋，才會被八哥「圍毆」。

警方呼籲，天氣變熱野生蛇類開始頻繁活動，民眾若在住家或公共場所發現有蛇，千萬不要試著捉蛇以免被咬，可撥打縣府1999專線，將有專業的捕蜂捉蛇人員到場處理。

成群白尾八哥圍攻黑眉錦蛇，蛇被迫逃進吉安南華派出所。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法