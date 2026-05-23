社大第二個30年 全促會辦研討會聚焦8大議題

全促會今明兩天舉辦研討會，安排2場「未來論壇」，其中一場聚焦日本鹿兒島「薩摩新興領導力論壇（SELF）」經驗。（取自全促會官網）

社區大學2028年將迎來30週年，全國促進會今明兩天舉辦全國研討會，以「跳坑」作為年度主題，透過8大論壇聚焦地方治理、公民社會、淨零轉型、走讀教育與社會韌性等議題，重新思考社區大學如何成為支撐地方公共生活的重要力量，探討社大在地方治理與公民行動的新角色。

全促會說，研討會希望呈現社大長期深耕地方所累積的公共行動與社群能量，論壇主題涵蓋新財劃法後的地方治理挑戰、流域學校10週年、長照與共生社區、草根查核、公民行動與跨域合作等，希望透過社會對話，重新定位社大在第2個30年的角色。

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最受關注的重磅論壇，聚焦「新財劃法後的社大運動與地方經營」。全促會指出，近期已陸續針對社大補助機制與地方政府責任提出政策主張，並拜會教育部與立委，希望在財政制度調整下，持續保障社大發展與地方學習權益。

此外，研討會安排2場「未來論壇」，強調地方社群與國際交流，其中一場聚焦日本鹿兒島「薩摩新興領導力論壇（SELF）」經驗，全促會今年3月曾率團赴九州交流，與SELF代表理事、同時也是「天空之城保育園」園長古川理沙深入對談。

全促會說，SELF結合教育、文化、青年與地方產業等多元行動者，展現高度地方韌性，而其核心平台「薩摩會議」更以「150年後的世界，要為世界留下什麼」作為提問，透過論壇、工作坊與場域參訪，推動跨領域與跨地區對話。

古川理沙分享SELF運作與地方發展策略，並與社區大學、地方社造、青年社群代表共同對談，探討薩摩模式對台灣地方組織與社大運動可能帶來的啟發。全促會指出，台灣目前共有90所社區大學，長期投入地方公共參與，希望藉由論壇思考如何建立更強的跨地域協作網絡。

另一場未來論壇則與台灣千里步道協會簽署合作備忘錄，結合社大地方網絡與步道運動，推動走讀教育、公民科學與環境守護。全促會說，社區大學多年來透過課程、社團與地方行動，累積大量走讀路徑與地方知識，希望未來串連藍綠帶、步道與地方文化路徑，建立由民間力量支撐的全島走讀網絡，培養更多地方領路人與公民科學家。

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