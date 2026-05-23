高雄出現今年全國首例本土登革熱 前鎮、苓雅9里列警戒

高雄市前鎮區忠孝里出現今年全國首例本土登革熱。（高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局今（23日）公布今年全國及高雄首例本土登革熱確診個案，為居住在前鎮區忠孝里的66歲本國籍男性，經抽血檢驗PCR陽性第1型確診，目前住院治療中，衛生局已將前鎮區6里及苓雅區3里列為警戒範圍。

衛生局指出，確診66歲男性於住家從事汽車修理工作，今日因高燒38.7度及有頭痛、肌肉痠痛等症狀前往診所就醫，經抽血檢驗登革熱NS1快篩陽性、PCR陽性第一型確診，目前安排住院治療中，密切接觸者2人無疑似症狀，均已採檢送驗，NS1快篩皆為陰性。

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衛生局已針對個案周邊400公尺範圍內的高風險場域及列管點，包括前鎮區忠孝、復國、林興、林華、光華、竹中6里，以及苓雅區興中、興東、竹西3里，進行嚴密的孳生源巡檢作業，全面圍堵病媒蚊。同時第一時間啟動跨局處緊急防疫機制，全力防堵疫情擴散。

此外，今日亦新增2例登革熱境外移入確診個案，全市累計第5、6例，兩位個案為某科技大學學生，分別居住於前鎮區與三民區，5月11至22前日前往馬來西亞自助旅行，返國後因出現畏寒發燒等不適症狀至診所就醫通報，經檢驗為登革熱第3型確診。

衛生局提醒，根據最新病媒蚊密度監測顯示，近期陽性容器率仍達10.9%，誘殺桶陽性率亦達7%，病媒蚊指數仍高，社區仍存在一定風險，民眾務必提高警覺，落實「巡、倒、清、刷」，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似登革熱症狀，請儘速就醫並主動掃描診所TOCC QR-Code。

前鎮及苓雅區9里列為登革熱警戒範圍。（高雄市衛生局提供）

登革熱警戒範圍加強清消，防堵病媒蚊孳生。（高雄市衛生局提供）

前鎮及苓雅區9里列為登革熱警戒範圍。（高雄市衛生局提供）

衛生局針對個案密接觸者及周邊住戶進行監測。（高雄市衛生局提供）

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