感動！101歲日本神風特攻隊飛行員 睽違81年重返彰化飛行場哭了

101歲日本陸軍飛行員增田正重返彰化飛行場，走訪尚存的防空塔，感動落淚。（記者劉曉欣攝）

睽違81年，101歲日本陸軍飛行員增田正今天（23日）首度重返彰化飛行場，雖然跑道已不復見，但再次看到列入歷史建築的防空塔，讓他感動到掉下了眼淚。他說，在台灣只待了短短1年，就因二戰結束返回日本，百歲之齡重遊舊地，所有青春回憶都回來了。

增田正在2名女兒陪同下來台，今天由福興鄉公所與學者專家等人員帶領，走訪彰化縣福興鄉「原彰化飛行場」的番婆與外埔防空塔。增田正從小嚮往開飛機，考入飛行學校自願從軍，19歲被派來台灣，先進入第三鍊成飛行隊，再編入「誠第114飛行隊」（特攻隊），他曾經駕機到沖繩，等候命令用戰機攻擊美軍艦隊。

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增田正駕駛戰機起飛時，輪子卡在跑道坑洞，戰機掉下來，他也因此受傷住院，無法出勤，戰機也無零件可修，最後他被送回台灣。二戰結束，日本交出台灣，增田正返回日本，曾經在區公所工作。

當增田正看到原彰化飛行場的番婆與外埔防空塔，心情非常感動，雖然相隔81年，但他一眼就認了出來，因為他是飛行員，並沒有進入防空塔的機會，但會路過看到，沒想到成為百歲人瑞，終於有再見的一天，讓他忍不住掉下了眼淚。

福興鄉公所特別安排鄉內101歲耆老、縣府退休員工謝正榮歡迎增田正，謝正榮在二戰時期到日本念書，說得一口流利日文，父親謝銀來曾任福興鄉長。他與增田正開心用日語交談，還一起唱起日本童謠與歌曲。

福興鄉長蔣煙燈說，「原彰化飛行場防空塔」見證台灣史，也是鄉公所進行社區營造重要據點，能夠促成日本飛行員重返飛行場的美事，都要感謝淡江大學建築系助理教授王章凱、日鐵建材株式會社顧問今出淳一、知覽特攻隊和平會館研究員八卷聰與21世紀不動產文教基金會的努力，讓飛行場不只是鄉間長輩的民間傳說，而是真人見證的歷史篇章。

101歲日本陸軍飛行員增田正睽違81年重返原彰化飛行場的防空塔，手上拿著當年穿軍服的照片。（記者劉曉欣攝）

101歲日本陸軍飛行員增田正，19歲的從軍照片。（記者劉曉欣攝）

101歲日本陸軍飛行員增田正在女兒陪同下，重返彰化飛行場走訪防空塔，參加地方歡迎會。（記者劉曉欣攝）

彰化縣福興鄉長蔣煙燈歡迎增田正重返原彰化飛行場的防空塔。（記者劉曉欣攝）

101歲日本陸軍飛行員增田正（左2）與彰化縣福興鄉101歲耆老謝正榮（右2）相見歡。（記者劉曉欣攝）

101歲日本陸軍飛行員增田正（左）與彰化縣福興鄉101歲耆老謝正榮（左2）一起歡唱日本歌曲。（記者劉曉欣攝）

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