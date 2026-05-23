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    首頁 > 生活

    國3南投服務區快閃市集 台中十大伴手禮一次買齊

    2026/05/23 19:37 記者張協昇／南投報導
    台中市工商發展投資策進會週六日在南投服務區舉辦快閃市集活動。（台中市工商發展投資策進會提供）

    台中市工商發展投資策進會週六日在南投服務區舉辦快閃市集活動。（台中市工商發展投資策進會提供）

    伴手禮不只是美味的傳遞，更是城市文化與在地人情味的最佳縮影，台中市工商發展投資策進會今（23日）起一連兩天攜手25家台中知名伴手禮品牌進駐國道3號南投服務區，舉辦快閃市集，讓南來北往旅客，一次就可買到台中十大伴手禮。

    台中市工策會副總幹事王文興說，工策會為推廣在地好物，此次攜手新東陽股份有限公司、高速公路局與台中市好禮協會，帶領業者跨出台中，藉由南投服務區的高人流場域，舉辦台中市十大伴手禮快閃市集活動，展現市府團隊帶領業者拓展市場的決心，期盼透過展售活動，提升台中伴手禮品牌全國能見度，並拓展非節慶檔期銷售通路，吸引更多民眾到台中旅遊消費，將台中的幸福滋味帶回家。

    王文興說，台中的伴手禮充滿創意，兼具傳統與現代交融美味，此次參展集結了25家特色品牌，包含屢獲殊榮的犁茶品記、巴部屋工房、熊介巧曲奇餅乾、炳叔烤玉米、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、茶境天使、微笑天使烘焙坊、豬寶妹、Flair視障工作坊，以及大呷麵本家等，商品從精緻糕點、特色飲品到美味小點心應有盡有，希望行經南投服務區的旅客，都能停下腳步逛逛市集，用味蕾感受台中獨特的飲食文化魅力。

    南投服務區快閃市集，展售25家台中知名伴手禮。（台中市工商發展投資策進會提供）

    南投服務區快閃市集，展售25家台中知名伴手禮。（台中市工商發展投資策進會提供）

    台中市工商發展投資策進會舉辦快閃市集，一次可買到台中十大伴手禮。 （台中市工商發展投資策進會提供）

    台中市工商發展投資策進會舉辦快閃市集，一次可買到台中十大伴手禮。 （台中市工商發展投資策進會提供）

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