越南的他成了台灣「火箭男孩」！知本國中楊進德前進全國科展

楊進德（右2）與父母、弟弟，一家人無條件支持他的火箭夢。（記者劉人瑋攝）

台東縣今天舉行科學展覽會，知本國中九年級學生楊進德在越南出生，小一隨爸媽移民台灣，父親也從沒想過兒子還能隨自己興趣造火箭，出錢出力，父子倆在海邊搭發射架，看著火箭升空。楊進德說，一路以來都靠許多人幫忙，希望代表台東爭取好成績。包括楊進德的火箭，共有6件作品代表台東縣進軍全國科學展覽競賽。

「114學年度第66屆國民中小學科學展覽會頒獎典禮暨科學體驗活動」中，楊進德展示成果，帶領、指導整場活動的台東大學教授不禁向其他大學教職員、縣教育處官員說，這些研究背後都是每個學生家庭「砸」出來，「想讓研究繼續，一定要補助」。

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楊進德的父母在他小一時移民台灣，進到知本的卡大地布部落，完全陌生的文化、語言環境讓楊進德十分不適應，想起當年還是一臉痛苦。他說，當時最不適應的還是飲食，本來就不容易融入，還好有很多同學很貼心，會到處帶著他認識環境和台灣生活，都靠著當時同學才讓自己變成台灣人。

楊進德以前看到「水火箭」就有火箭夢想，夢想後來跟著他長大，他透過「Open Rocket」學習造火箭，再找到已在逢甲大學的知本國中學長加入火箭社團，鞏固知識，火箭裡的晶片要寫代碼則靠AI，將他與天空的距離拉近。

楊進德說，試射了5、6次，其中不包含多次試驗燃料與火箭材質，燃料部分，最後選擇不易潮濕結塊的ANX燃料，更能完全燃燒，其中，環氧樹脂一項就試了多次，還有次沒想到火箭飛太高又偏向入海沉沒，無法回收，因此，如今的火箭設計可浮於水。

冷氣工老爸工地撿角鋼 幫兒子製發射架

多次試驗的資金「金主」則是他父親，年約40，在越南出生、活了30年的新住民冷氣工。楊爸爸在工地撿來一段角鋼，依兒子的圖紙造出火箭發射架，父子倆扛著火箭、發射架到知本海灘試射，高度雖有500公尺，遠不及國家級火箭，卻讓父子倆興奮不已。

楊爸爸說，沒想過會成為台灣人，兒子還會造火箭，「只要他喜歡，我都支持」、「兒子借1萬元造火箭，不要還」，但楊進德則堅持「一定要還」。

楊進德（右1）講解自己造火箭過程。（記者劉人瑋攝）

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