鳳山溪畔百年橋台化身音樂會場 湖口「鳳山蟠龍」鐵道觀光起步

湖口國中銅管五重奏在百年紅磚鐵道橋台前帶來精湛演出，遠方台鐵火車呼嘯而過。（記者廖雪茹攝）

隱身在新竹縣湖口鄉鳳山溪畔原始林間的百年鐵道橋台旁，今天有一場別開生面的爧光森林音樂會，結合在地創作、客語薪傳、湖口鐵道文化3大主軸，透過悠揚音符，喚醒沉睡133年、歷經3個朝代的縱貫線鐵路線，期許未來推動史蹟保存和地方創生，帶動「鳳山蟠龍」鐵道觀光。

一群關心湖口家鄉文史的志工，從爭取保存台鐵湖口車站日式站長宿舍為發想，投入挖掘、拼湊「大湖口鐵道遺構」。在志工們的精心策劃下，今天上午在建於1902年、古意盎然的鳳山溪紅磚橋台前舉辦音樂會，10多組音樂工作者以及湖口國中銅管五重奏、木管五重奏帶來精湛演出；表演過程，遠方火車南來北往呼嘯而過，今昔鐵道同框的畫面，別具意義。新竹縣議員蔡蕥鍹也特地出席支持。

請繼續往下閱讀...

文史工作者郭台貴說，史料記載，清末鐵道從大湖口修築到新竹，湖口台地海拔70公尺，遇鳳山溪海拔驟降，於是沿著台地山腹斜角拉長距離，構築鐵橋跨溪往南到竹北平原。1898年颱風大水沖毀鳳山溪鐵橋，總督府鐵道部設立臨時的新車車站，直到1902年新式紅磚橋台完工。隨著客貨運量增加，1929年另興建水泥磚橋台。

客委會諮詢委員鄧毅中等人，提報1902年鳳山溪紅磚橋台遺址、1929年複線水泥磚橋台遺址為歷史建築，他說，這兩座橋台高度約10公尺甚為壯觀，見證當時跨溪土木工程艱難的技術；他建議未來結合各界力量進行整體步道規劃，並配合鳳山溪右岸自行車道系統，串聯竹北、湖口、新埔等行政區，以徒步、自行車等方式推動低碳旅遊。

清末1893年劉銘傳建築基隆到新竹的鐵路，在今日湖口老街留下路基遺跡。鳳山橋台周邊有百年鐵道路基遺跡、橋梁戍守部隊營舍、碉堡、哨所、古樸土地公、渡船頭等，文史志工們希望透過今日音樂會，讓更多人「看見」並珍視湖口鐵道文化資產。

1902年鳳山溪新式紅磚橋台保留迄今。（記者廖雪茹攝）

鳳山橋台周邊有百年鐵道路基遺跡。（記者廖雪茹攝）

文史志工現場展示的鳳山溪鐵橋老照片，音樂會就在左側紅磚橋台旁舉辦。（記者廖雪茹攝）

鳳山橋台周邊筆直的百年鐵道線上，仍可見鋪設的碎石。（記者廖雪茹攝）

鳳山橋台周邊有橋梁戍守部隊營舍、碉堡等遺蹟。 （記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法