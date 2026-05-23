台北國際觀光博覽會買氣旺 旅行社：暑假親子行程賣最好

雄獅旅行社表示，觀察旅展現場狀況，歐洲線、日本線詢問度最高，成交訂單出團時間集中於今年6、7、8月，以暑假親子行程最為熱銷。（雄獅旅行社提供）

今天（23日）是台北國際觀光博覽會TTE第二天，買氣更勝開幕首日。雄獅旅行社表示，觀察旅展現場狀況，歐洲線、日本線詢問度最高，成交訂單出團時間集中於今年6、7、8月，以暑假親子行程最為熱銷。

雄獅舉例，例如「北海道哈密瓜螃蟹5日」、「大阪環球樂高雙樂園6日」等行程，因兒童不佔床半價、折1萬等優惠，推升日本相關行程買氣。韓國線、東南亞線的賣況同樣火熱，如當日限定商品「首爾保證萬豪採果5日」，價格僅1萬9999元起，下午就已售罄。

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雄獅表示，長線行程除了歐洲持續熱銷外，美加黃刀鎮、秘魯、埃及等行程銷售熱度最高，特別是現場出現多筆「百萬」訂單，如秋季前往美加東賞楓一組高達10人的訂單。

土耳其相關行程也出現「4」字頭價格，推升詢問熱度，如「特選直飛土耳其10日」最低價僅4萬4900元，還可以早鳥價加購熱氣球優惠；而國內旅遊賣況則以鳴日號、行駛阿里山的栩悅號等鐵道行程最為熱銷。

雄獅表示，明天進入週末檔期，預期人潮達到旅展高峰，可望持續延續買氣熱度，現場也持續針對日本、東南亞等親子行程，給予加碼優惠，如馬新大紅花海上VILLA六天最低價4萬4900元起，其他東南亞非DM商品在旅展現場最高可折2000元；名古屋親子雙樂園5日，也有兒童不佔床折1萬、旅展再折1000元，售價最低3萬9900元。

可樂旅遊也指出，今天觀光博覽會購買主力為過年歐洲及黃刀鎮極光行程，歐美長線商品也是現場熱銷冠軍；日本、韓國商品同樣是旅客熱門出遊選擇。

可樂旅遊表示，明天將迎來第二個假日，會持續推出優惠旅遊商品，包括可樂旅遊獨家包船、全新歐洲河輪世紀之星號限定10月出發，早鳥優惠第二人最高折8000元，迪士尼探險號遊輪團體及自由行商品每人最低3萬9888元起，現場再送可樂旅遊幣3000枚、造型行李吊牌、艙門磁鐵，指定商品加碼送船上WiFi使用金。

可樂旅遊也指出，今天觀光博覽會購買主力為過年歐洲及黃刀鎮極光行程，歐美長線商品也是現場熱銷冠軍。（可樂旅遊提供）

可樂旅遊也指出，今天觀光博覽會購買主力為過年歐洲及黃刀鎮極光行程，歐美長線商品也是現場熱銷冠軍。（可樂旅遊提供）

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