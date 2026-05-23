為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北國際觀光博覽會買氣旺 旅行社：暑假親子行程賣最好

    2026/05/23 17:23 記者吳亮儀／台北報導
    雄獅旅行社表示，觀察旅展現場狀況，歐洲線、日本線詢問度最高，成交訂單出團時間集中於今年6、7、8月，以暑假親子行程最為熱銷。（雄獅旅行社提供）

    雄獅旅行社表示，觀察旅展現場狀況，歐洲線、日本線詢問度最高，成交訂單出團時間集中於今年6、7、8月，以暑假親子行程最為熱銷。（雄獅旅行社提供）

    今天（23日）是台北國際觀光博覽會TTE第二天，買氣更勝開幕首日。雄獅旅行社表示，觀察旅展現場狀況，歐洲線、日本線詢問度最高，成交訂單出團時間集中於今年6、7、8月，以暑假親子行程最為熱銷。

    雄獅舉例，例如「北海道哈密瓜螃蟹5日」、「大阪環球樂高雙樂園6日」等行程，因兒童不佔床半價、折1萬等優惠，推升日本相關行程買氣。韓國線、東南亞線的賣況同樣火熱，如當日限定商品「首爾保證萬豪採果5日」，價格僅1萬9999元起，下午就已售罄。

    雄獅表示，長線行程除了歐洲持續熱銷外，美加黃刀鎮、秘魯、埃及等行程銷售熱度最高，特別是現場出現多筆「百萬」訂單，如秋季前往美加東賞楓一組高達10人的訂單。

    土耳其相關行程也出現「4」字頭價格，推升詢問熱度，如「特選直飛土耳其10日」最低價僅4萬4900元，還可以早鳥價加購熱氣球優惠；而國內旅遊賣況則以鳴日號、行駛阿里山的栩悅號等鐵道行程最為熱銷。

    雄獅表示，明天進入週末檔期，預期人潮達到旅展高峰，可望持續延續買氣熱度，現場也持續針對日本、東南亞等親子行程，給予加碼優惠，如馬新大紅花海上VILLA六天最低價4萬4900元起，其他東南亞非DM商品在旅展現場最高可折2000元；名古屋親子雙樂園5日，也有兒童不佔床折1萬、旅展再折1000元，售價最低3萬9900元。

    可樂旅遊也指出，今天觀光博覽會購買主力為過年歐洲及黃刀鎮極光行程，歐美長線商品也是現場熱銷冠軍；日本、韓國商品同樣是旅客熱門出遊選擇。

    可樂旅遊表示，明天將迎來第二個假日，會持續推出優惠旅遊商品，包括可樂旅遊獨家包船、全新歐洲河輪世紀之星號限定10月出發，早鳥優惠第二人最高折8000元，迪士尼探險號遊輪團體及自由行商品每人最低3萬9888元起，現場再送可樂旅遊幣3000枚、造型行李吊牌、艙門磁鐵，指定商品加碼送船上WiFi使用金。

    可樂旅遊也指出，今天觀光博覽會購買主力為過年歐洲及黃刀鎮極光行程，歐美長線商品也是現場熱銷冠軍。（可樂旅遊提供）

    可樂旅遊也指出，今天觀光博覽會購買主力為過年歐洲及黃刀鎮極光行程，歐美長線商品也是現場熱銷冠軍。（可樂旅遊提供）

    可樂旅遊也指出，今天觀光博覽會購買主力為過年歐洲及黃刀鎮極光行程，歐美長線商品也是現場熱銷冠軍。（可樂旅遊提供）

    可樂旅遊也指出，今天觀光博覽會購買主力為過年歐洲及黃刀鎮極光行程，歐美長線商品也是現場熱銷冠軍。（可樂旅遊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播