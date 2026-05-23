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    首頁 > 生活

    桃園續推道路開瓶計畫 新屋中華南路拓寬明年底完工

    2026/05/23 16:48 記者周敏鴻／桃園報導
    「新屋區中華南路一段（福九路至高鐵南路七段）道路拓寬工程」示意圖。（圖由桃園市政府提供）

    「新屋區中華南路一段（福九路至高鐵南路七段）道路拓寬工程」示意圖。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府持續推動「道路開瓶計畫」，規劃辦理「新屋區中華南路一段（福九路至高鐵南路七段）道路拓寬工程」，預計明年底可完工，全長約2.93公里的道路拓寬為15公尺，市府工務局表示，工程斥資7億9500萬元，其中內政部國土管理署補助3億524萬元，將與地方政府攜手打造串聯新屋、楊梅區的交通要道。

    中華南路一段北側臨新屋區市區、南側臨高鐵南路七段，不僅串聯新屋、楊梅區，更可經台31線通往中壢區、新竹縣，現況路幅約10公尺、部分跨渠橋梁寬度甚至約僅7公尺，有高度事故風險，工務局表示，全長約2.93公里的中華南路一段將拓寬為15公尺，並設置重要路口的偏心式左轉車道、彩色行穿線、行人專用號誌等，可望實現人車有序分流的目標。

    工程預計今年下半年進場施工、明年底可完工，工務局表示，工程將以人本交通環境、永續循環經濟、智慧管線管理、保護地方農務等4大核心進行規劃，除要有效紓解車流外，更要透過路廊與人行空間串連，兼顧社區的慢活氛圍與便捷交通，帶動周邊土地活化與產業發展潛力。

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