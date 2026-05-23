弘道｢爺奶Color Walk」2800人齊步走 橫跨2歲至104歲

弘道爺奶Color Walk邀請失能長輩參與，鼓勵輪椅長輩走出家門，與人群互動。（弘道老人福利基金會提供）

要活就要動！弘道老人福利基金會今（23日）舉辦｢爺奶Color Walk」長輩健走活動，找來公益大使苗可麗與2800人在台北市大佳河濱公園齊步走，現場年齡層橫跨2歲到104歲，其中有93名逾90歲高齡長輩也熱情響應，即便行動不便的輪椅族也一起運動，重拾健康。

苗可麗表示，今日特別提早到場，結果沒想到長輩比自己更早，而且看起來精神奕奕，感受到這場一年一度的銀髮盛會，長輩的活力與行動力令人印象深刻，並認為｢爺奶Color Walk」核心，和自己陪伴家中長輩的理念相當一致，呼籲社會大眾留下時間陪伴家中的爸媽、阿公阿嬤，鼓勵他們走出家門，用健康的體態與心態迎接老的世代。

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弘道基金會表示，爺奶Color Walk走到第13年，一路陪伴上千名長輩從熟齡走向高齡，今日活動齊聚2800人，年齡橫跨2歲到104歲，現場除了有93名長輩年齡超過90歲，還有4人已經百歲也來參加，如69歲王東瑾就帶著百歲叔叔王長先前來，而王爺爺已參加健走12年，曾是軍人，退休後仍自律運動，爬山騎單車，至今還能在騎樓簡單運動、到圖書館讀報以及下廚，用行動展現「年紀，不該限制行動力」典範。

弘道西松日照社區外展服務也帶著8名坐輪椅的長輩，參加今日爺奶健走活動，並連同8名外籍看護一起共襄盛舉，從原本只是走出家門散步，到如今將運動融入生活，希望讓更多人看見只要透過陪伴與鼓勵，失能長輩也能有機會重新拾起運動。

弘道台北服務處處長鐘智馨表示，弘道長年推動預防照顧，也強調社區資源與家庭支持相互支援，形成更穩固的社區照顧網絡，讓長輩在熟悉的生活環境中持續參與社會活動。如同爺奶Color Walk的精神，透過家人或社區志工的陪伴，鼓勵長輩走出家門、維持規律的運動習慣，藉此連結穩定的人際互動，也讓長輩在晚年走向更為安心與快樂的生活樣貌。

弘道西松日照社區外展服務，在外籍看護的陪伴中達陣，打破因行動受限而無法運動的枷鎖。（弘道老人福利基金會提供）

健走大使苗可麗今日參與弘道爺奶健走活動，以實際行動支持高齡者持續運動與保有健康心態的觀念。（弘道老人福利基金會提供）

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