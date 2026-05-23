奪布克獎狂銷29國！《臺灣漫遊錄》倫敦開講簽名書搶空

台灣作家楊双子和譯者金翎19日憑長篇小說《臺灣漫遊錄》勇奪2026年國際文學大獎「國際布克獎」。得獎後首場講座於21日晚間在英國倫敦書店登場。（圖擷取自春山出版臉書粉專）

台灣作家楊双子和譯者金翎19日憑長篇小說《臺灣漫遊錄》勇奪2026年國際文學大獎「國際布克獎」。得獎後首場講座於21日晚間在英國倫敦書店登場，本場活動由本屆國際布克獎評審團主席布朗（Natasha Brown）親自主持，現場氣氛熱烈，雙方的簽名書更在隔日早上被讀者全數搶購一空。

臉書粉專「春山出版」今（23日）發文分享，5月19日頒獎當天中午，双子與金翎英國倫敦皮卡迪利街水石書店（Waterstone）旗艦店，當時看到店門口貼著密密麻麻的活動海報，上面寫著5月21日晚上有國際布克獎的優勝者活動，當時我們就開玩笑說，得獎後這個書店一定要再回來。「我們真的來了！這場得獎者講座是由本屆國際布克獎評審團主席布朗擔任主持」。

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粉專「春山出版」轉述，布朗提及布克獎的工作者也關心《臺灣漫遊錄》目前賣出幾國版權，「我說26國（如今已29國了）」，接著詢問布朗在評審過程有沒有很難達成共識？她只笑笑說「他們開會過程很愉快」。

「春山出版」指出，這場講座從楊双子的寫作動機談起。她透露，這本設計繁複的小說具有內與外兩層動機，外部是為了回應臺灣的過去，內部則是渴望在虛構的世界中，與早逝的妹妹若暉攜手合作。這本假託青山千鶴子個人回憶錄形式的作品，楊双子對此也說，一個個的個人故事最終也會變成公共的歷史。

布朗注意到《臺灣漫遊錄》英譯上的細膩處理。金翎說，她不放棄讓英語讀者體會那個日語、台語與華語交織的時空背景，針對「灣生」等英語讀者較為陌生的詞彙，也設法在翻譯中融合詮釋。

談到書寫的技術，楊双子指出，這部作品與其說是典型羅曼史，不如說是反思在殖民時代下，用愛也無法克服的權力不對等。此外，台灣過去很少將食物寫入小說，多以散文呈現，因此在拿捏「把食物寫得好吃」的過程中歷經無數實驗。她說：「大家不知道有沒有意識到，兩位都是大胃王的女主角，其實都有饑餓的童年，得要有這個食量才能塞進這麼多食物啊～」

當被問及最愛的台灣美食？楊双子與金翎異口同聲說「滷肉飯」。楊双子更幽默表示，很擔心愛店曝光後會大排長龍，並透露自己吃肉羹湯時一定要加很多香菜，金翎也笑說每次回台灣都會收到楊双子準備各種有香菜味道美食。

「春山出版」最後補充，在水石書店旗艦店兩人也簽下很多簽名書，聽說隔天（22日）早上就搶購一空了！

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