熱帶醫學之父萬巴德來台160周年 發源地高雄旗津醫院揭紀念牌

高雄市衛生局長黃志中與國衛院長司徒惠康，帶領現場14位貴賓共同揭牌，見證萬巴德於打狗行醫與研究的歷史足跡。（高雄市衛生局提供）

為紀念有「熱帶醫學之父」美譽的萬巴德醫師（Sir Patrick Manson，1844～1922）來台160周年，高雄市政府與國家衛生研究院今（23）日於旗津醫院舉辦紀念活動暨揭牌典禮，不僅見證歷史，也盼延續萬巴德傳遞的公共衛生精神。

高雄市衛生局長黃志中表示，1866年年僅21歲的萬巴德來到旗後（旗津舊稱）擔任海關醫官，並在馬雅各醫師開設的醫館工作，不僅為當地居民解除病痛，更開啟他對熱帶疾病與病媒傳染病的敏銳觀察，日後證實蚊子是絲蟲病中間宿主，也衍生出瘧疾、登革熱透過蚊子傳播的前瞻性假說，開啟日後他從旗後出發，最終在倫敦創立全球首座熱帶醫學院，印證現代熱帶醫學的萌芽發展與旗津息息相關。

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國家衛生研究院長司徒惠康強調，萬巴德奠定現代熱帶醫學的重要基礎，面對現今氣候變遷與新興傳染病多項挑戰，國衛院將持續結合感染症研究、智慧科技與病媒監測，延續萬巴德重視科學與公衛的精神。

國立高雄師範大學生物科技系許惇偉副教授也分享，此次活動特別聯繫萬巴德爵士的曾外孫高登・曼森－巴爾醫師，並獲贈其女婿菲利普・H・曼森－貝爾於1927年首次出版的傳記「萬巴德醫師的生平與貢獻」，詳盡記錄萬巴德在台灣及中國廈門、香港等地的突破性研究，象徵熱帶醫學精神跨越世代的延續。

高市府與國家衛生研究院特別於市立旗津醫院正門口，以萬巴德醫師肖像、關鍵的瘧蚊病媒研究及當年開港的帆船、旗後燈塔意象，製作圓形紀念牌及相關醫學史說明，做為台灣西醫與公共衛生發源的重要歷史地標。

萬巴德於1866年來台，先於旗後擔任海關醫官，並在馬雅各醫師開設的醫館工作，奠定他日後研究熱帶醫學之路。（高雄市衛生局提供）

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