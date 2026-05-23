會考後如何填志願序？ 新竹市未來人才課程博覽會引路

國中會考後如何填志願序？新竹市府教育處舉辦未來人才課程博覽會，提供學生各種體驗與學習探索。（新竹市政府提供）

國中會考上週剛考完，如何填志願序才能符合所學，新竹市政府與台積電慈善基金會今天在巨城購物中心廣場辦未來人才課程博覽會，邀請竹竹苗地區高中職、大專院校、企業及教育資源，進行多元課程展示、職涯探索及互動體驗，讓學生提前進行職涯及學習探索，掌握未來的發展趨勢。

市府今年第2年舉辦課程博覽會，期協助指引國中生對未來所學進行探索，現場除了有各高中高職及大學端做課程說明，也提供科學化工具與專業諮詢，協助國中生找到適合的發展方向。現場也提供「職業引路專區」，透過多元職業探索數位化，引導國中生在測驗與諮詢中發現潛在天賦，可幫助國中生拋開迷惘，勇敢尋找最適合自己的方向。

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課程博覽會也展示竹竹苗教育資源整合成果，各校將特色課程提供學生認識，也透過遊戲，讓學生認識各職科特色，有學生對手作課程有興趣，有的對設計及AI感興趣，也從展示的攤位中探索未來、從興趣中找到方向，不少家長也陪著孩子來參加，除藉此紓解會考後的壓力，也適時探索未來就學方向。

新竹市政府教育處舉辦未來人才課程博覽會，提供學生各種體驗與學習探索。（新竹市政府提供）

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