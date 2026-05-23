寶山國小歡慶110歲生日 「童遊尋寶」新遊戲場啟用

新竹縣寶山國小今天喜迎110歲生日，校方安排校慶運動會，同時啟用新建的「童遊尋寶」遊樂場。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣寶山國小今天喜迎110歲生日，校方安排校慶運動會，同時啟用新建的「童遊尋寶」遊樂場，縣長楊文科的大伯父和兄弟曾在寶山國小任教、就讀，特別偕同副縣長徐元棟出席頒贈「教澤永霑」匾額。寶山國小鄰近新竹科學園區，校方期許未來整合社區及竹科的資源，推動「孩子為本、素養為軸、在地為根、世界為窗」的治校理念。

校慶大會上，寶山國小山湖分校學童帶來木箱鼓精湛演出，祝福學校生日快樂！楊文科致詞時，肯定學校在鄉土及雙語教育等方面表現優異。他說，從小就知道有這所學校，因為他先大伯父楊長光曾在此任教，兄弟楊文先及楊文中都是校友，也都擔任校長職務，是傑出校友，讓他對寶山國小有特別的感情。

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徐元棟說，縣府3年來透過專案補助寶山國小2562萬餘元，支持硬體環境、軟體資源、AI創新應用及人力配置。同時補助遊戲場器材50萬元，期讓學童擁有更加完善的學習及遊憩品質。新建的遊戲場遊樂器材靈感，取自寶山鄉知名吊橋景點「碧湖吊橋」，將它轉化為「童遊尋寶」。

校長蔡政宏說，隨著大新竹科技產業擴張與發展，寶山正面臨傳統與現代交織轉型期。未來寶山國小將進一步整合社區資源及竹科外部力量，透過課程設計教導孩子如何敏銳地「提問」，同時培養孩子們的品格力、溝通力、團隊協作力，以及面對挫折時的復原力。

新竹縣寶山國小今天110周年校慶，縣長楊文科（左3）偕同副縣長徐元棟（左2）出席頒贈「教澤永霑」匾額。（記者廖雪茹攝）

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