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    新北捷運土城樹林線土城區中華路 5/25起拆除中央分隔島

    2026/05/23 16:04 記者黃子暘／新北報導
    捷運土城樹林線土城區中華路二段自城林路至中央路二段394巷間5月25日起將進行中央分隔島拆除作業，工程也規劃替代道路可參考。（新北市捷運局提供）

    捷運土城樹林線土城區中華路二段自城林路至中央路二段394巷間5月25日起將進行中央分隔島拆除作業，工程也規劃替代道路可參考。（新北市捷運局提供）

    施工中的新北捷運土城樹林線預計2031年完工，捷運工程局表示，為配合「CQ880B區段標工程」推展，將於5月25日起在土城區中華路二段自城林路至中央路二段394巷間施作中央分隔島拆除作業，請用路人遵循導引標誌及現場交通指揮配合減速通行，施工期間也規劃替代道路供用路人參考。

    捷運局表示，拆除作業將於道路中央架設施工護欄，總長394公尺，架設後，往土城方向為3車道及往板橋方向為2車道配置，相關交維措施包含調整交通號誌、設立指引牌面、增派義交協助引導。

    捷運局補充，中和到土城方向替代路線為土城區廣權路、青雲路、學府路、裕民路（明德路）、中央路；土城到板橋方向替代路線可利用中央路作為中華路平行替代道路；板橋到樹林替代路線為板橋區四川路至縣道116、浮洲橋、樹林地區；土城到南樹林替代路線為土城區金城路、中央路、中興路、中山路、柑園二路、南樹林地區。

    捷運局表示，施工期間如有疑問、建議，或想了解最新施工動態，可聯絡施工廠商（02-22635200），將有專人服務。

    捷運土城樹林線土城區中華路二段自城林路至中央路二段394巷間5月25日起將進行中央分隔島拆除作業，工程也規劃替代道路可參考。（新北市捷運局提供）

    捷運土城樹林線土城區中華路二段自城林路至中央路二段394巷間5月25日起將進行中央分隔島拆除作業，工程也規劃替代道路可參考。（新北市捷運局提供）

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