台積電也來了 南市就博會初步媒合率逾5成

台南市政府舉辦今年度第二場大型徵才活動，熱鬧開幕。（台南市政府提供）

南市今年度第2場大型徵才活動熱鬧登場，多達91家公司共襄盛舉，涵蓋服務、傳產與科技業，包含台積電以及緯穎智造、聯亞光電、艾爾斯半導體等知名大廠也來搶人，求職者湧至，初步媒合率超過5成。

今年度「台南好生活 台南呷頭路」Part2 就業博覽會在南臺科大三連堂舉行，現場釋出5557個工作機會，薪資3萬5千元以上的職缺超過6成，副市長葉澤山出席開幕表示，透過徵才活動，提供廠商與求職者直接面試的媒合平台，協助民眾便利求職、在地就業，鼓勵想換工作的民眾，企業提供多元職缺與發展機會，可勇於嘗試不同領域、主動踏出第一步，並保持積極學習的態度，以提升自身競爭力，迎接快速變化的產業趨勢與未來挑戰。

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南科管理局強調，隨著嘉義、台南三期、楠梓、橋頭、屏東等新園區陸續推進開發與招商，未來人才需求將持續增加，會打造優質工作與生活環境，協助更多人才在南台灣扎根發展，共同推動產業升級，以及區域永續發展。

配合園區持續擴建與產業布局等需求，南科管理局邀請台積電、矽品、台灣穗高、緯穎智造、直得科技、南茂科技、艾爾斯半導體、聯亞光電、景岳生物科技、東曹石英科技、科學城物流等11家企業參與徵才，職缺內容涵蓋工程技術、研發與行政等多元職類，提供具競爭力的薪資待遇與完善福利制度，吸引求職者到場面談。

勞工局長王鑫基指出，時逢各大專校院畢業季，許多學子將踏入職場，成為社會新鮮人，要留意求職防騙「三要準備、七不原則」，務必主動查詢公司背景資料，確認待遇的合理性，相關面試地點資訊告知親友，且個人證件不離身、不簽署內容不明或空白的文件、不繳交不合理的費用等等，多一份小心、就多一份安心。

南科管理局邀請11家科技廠商共襄盛舉，釋出上千個工作機會。（南科管理局提供）

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