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    首頁 > 生活

    用歌聲獻給媽祖婆！「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」頒獎 得獎者齊唱

    2026/05/23 16:09 記者彭健禮／苗栗報導
    第五屆「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」，冠軍由來自彰化縣和美鎮的羅淑卿獲得。（駱調彬提供）

    第五屆「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」，冠軍由來自彰化縣和美鎮的羅淑卿獲得。（駱調彬提供）

    第五屆「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」熱鬧落幕，今（23）日下午由白沙屯拱天宮主委洪文華頒獎給冠、亞、季軍及5名優勝歌手。所有得獎者在頒獎典禮現場再度一展歌喉，表達對白沙屯媽祖婆的愛與感恩，祝大家平安快樂。

    主辦單位「白沙屯媽祖網路電視台」台長駱調彬說，活動歷年來獲熱烈回響，今年25個名額，開放報名短短1分鐘內就湧入60人報名，展現白沙屯媽祖婆的無比魅力。

    25名參賽者經5月9日初賽、16日複賽的二階段選拔後，冠軍由來自彰化縣和美鎮的羅淑卿獲得，亞軍為來自台中市西屯區黃國泰，季軍則是同樣來自彰化縣和美鎮的謝淯憲。優勝是陳宥辰、鄭晨歡、蘇琳雅、黃靖惠、莊皓丞5人。

    頒獎典禮今天下午在白沙屯拱天宮香客大樓舉辦，洪文華頒發冠亞季軍依序2萬、1萬5千、1萬元獎金，及拱天宮特製媽祖聖像獎牌、獎盃一座；優勝五名則各得5千元獎金及獎牌一面。

    白沙屯媽祖進香神曲〈粉紅超跑〉原唱歌手林姍是比賽評審之一，她也欣喜「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」參賽者的實力一年比一年好，尤其前幾名的產出真的很難取捨，她認為只要將內心深處的感動，自然唱出來，相信媽祖都能聽見。

    第五屆「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」熱鬧落幕，今（23）日下午由白沙屯拱天宮主委洪文華頒獎給冠、亞、季軍及5名優勝歌手。（駱調彬提供）

    第五屆「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」熱鬧落幕，今（23）日下午由白沙屯拱天宮主委洪文華頒獎給冠、亞、季軍及5名優勝歌手。（駱調彬提供）

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