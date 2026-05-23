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    首頁 > 生活

    騎進台南最美火紅季 安平運河鳳凰花單車路線正夯

    2026/05/23 15:47 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲騎YouBike 慢遊安平運河花雨。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲騎YouBike 慢遊安平運河花雨。（記者洪瑞琴攝）

    台南初夏最美風景登場！安平運河兩岸鳳凰花大爆開，像替城市披上熱情紅毯，現在正是最適合騎著YouBike慢遊賞花的季節，邊吹風、邊拍照、邊吃美食，一路騎進府城最浪漫的夏天。

    「運河鳳凰花限定單車路線」從運河南岸一路出發，沿線滿滿鳳凰花像火焰般綻放，騎單車沿河慢慢前進，不時還能看見花瓣隨風飄落，氣氛超有電影感，途中經過「望月橋」跨越運河，再一路往「安億橋」與安平遊憩碼頭前進，全程路線平坦好騎，不論親子、好友或情侶都很適合來場悠閒單車小旅行。

    台南市長黃偉哲 今（23）日親自騎上YouBike 體驗，充當「一日單車網紅」，沿途不忘停下來擺拍、賞花，親自「騎給大家看」。黃偉哲表示，台南初夏氣候舒適，安平運河鳳凰花目前正值最佳觀賞期，非常推薦大家用低碳、慢活的方式感受城市魅力。

    除了賞花騎車，這條路線還能順遊不少人氣景點，像是充滿老屋氛圍的神農街、文青最愛的蝸牛巷，還有國華街、海安路美食商圈，喜歡藝文的民眾，也可以到南市美術館或司法博物館走走，來場充滿台南味的小旅行。

    交通局長王銘德表示，這條路線特別考量「無縫接駁」，民眾可搭乘大台南公車或自駕至「民生路臨時停車場站」、「運河星鑽停車場」或「正生公園停車場」周邊，都有 YouBike 2.0可租借，沿途捕捉滿樹火紅的鳳凰花景，隨後經由望月橋跨越運河，沿線皆設有YouBike租賃站，都能隨借隨還，不用擔心找不到停車位。

    鳳凰花季結合美食與景點，台南推低碳夏日小旅行。（台南市府提供）

    鳳凰花季結合美食與景點，台南推低碳夏日小旅行。（台南市府提供）

    台南運河畔綻放火紅鳳凰花。（記者洪瑞琴攝）

    台南運河畔綻放火紅鳳凰花。（記者洪瑞琴攝）

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