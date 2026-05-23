新竹首座BOT中正市場產權將收回 攤商盼市場再優化

新竹市中正市場BOT案歷經多年訴訟，市府可望拿回所有權及建物，市議員劉康彥提醒應保障攤商權益，並期市場再優化升級。（記者洪美秀攝）

新竹市中正市場是首座BOT市場，在前市長許明財任內簽約、建造及啟用，但因業者積欠市府租金、定額權利金及營運權利金，竹市府於林智堅任內與業者終止契約關係，並向法院提出地上物與所有權確認訴訟。據悉，目前中正市場的土地及建物所有權已由法院判決由市府所有，市議員劉康彥表示，市府若順利收回中正市場的所有權及建物，應保障市民公共利益及既有攤商權益。

他說，走訪攤商時，攤商間已傳出，有某跨國居家用品零售企業（IKEA）正在評估設立門市的可能性；且攤商也被詢問搬遷到北門市場的意願。他認為不管市府最新的政策立場與招商方向，以及攤商未來何去何從，市府都應公開說明清楚，且需與攤商面對面交換意見。尤其不少攤商已在中正市場謀生超過10年，累積穩定客源，若貿然搬遷，勢必造成衝擊，籲市府考量消費者、攤商權益。

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劉康彥說，中正市場竹市第一座「示範市場綜合大樓興建營運移轉（BOT）案」，是在前前市長許明財任內，2013年6月13日簽約。但業者與市府簽約後隔年就未依合約按時繳租金、定額權利金及營運權利金，積欠金額達3600多萬元。中正市場業者因積欠市府鉅額租金，更以中正市場向銀行申請融資4億多，因無力償還，在林智堅任內與其終止契約，由市府強制介入接管，且透過官司，拿回屬於市府的產權。

目前中正市場除有傳統攤商，也引進全聯福利中心、停車場、風采餐廳等複合式使用，劉康彥認為，中正市場目前經營狀況穩定，符合BOT案提升公共服務水準的核心價值，若市府確定收回產權，應通盤考量，更應避免再發生站前晶品城停車場一下子要做長照中心，停擺近2年後又做回商場此種政策反覆的荒謬情況。

新竹市中正市場BOT案歷經多年訴訟，市府可望拿回所有權及建物，市議員劉康彥提醒應保障攤商權益，並期市場再優化升級。（記者洪美秀攝）

新竹市中正市場BOT案歷經多年訴訟，市府可望拿回所有權及建物，市議員劉康彥提醒應保障攤商權益，並期市場再優化升級。（記者洪美秀攝）

新竹市中正市場BOT案歷經多年訴訟，市府可望拿回所有權及建物，市議員劉康彥提醒應保障攤商權益，並期市場再優化升級。（資料照，記者洪美秀攝）

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