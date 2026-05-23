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    首頁 > 生活

    嘉市青少年福利服務中心升級 羽球與匹克球「共融球場」啟用

    2026/05/23 15:20 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市青少年福利服務中心升級，結合羽球與匹克球雙功能的「共融球場」今天正式啟用。（嘉市政府提供）

    嘉市青少年福利服務中心升級，結合羽球與匹克球雙功能的「共融球場」今天正式啟用。（嘉市政府提供）

    嘉義市青少年福利服務中心投入770萬元全面升級戶外球場設施，結合羽球與匹克球雙功能的「共融球場」今天正式啟用，並同步更新戶外廣場地平與周邊環境，打造更安全、更舒適、更具活力的運動休閒空間。

    市長黃敏惠今天出席「共融球場」啟用活動，並與年輕朋友一起體驗打匹克球及使用視廳室等場域，見證專屬青少年的全新「玩聚場」誕生。

    黃敏惠說，青少年福利服務中心鄰近垂楊、彌陀路，是重要的文教軸線節點。2010年青少年福利服務中心在開館當時，引入當時最新的wii、電腦硬體、漫畫室等設施，時隔15年，青少年福利服務中心與時俱進，再次迎來全面升級。

    黃敏惠說，此次整體改造最大亮點，為全新建置的戶外「共融球場」，將原有羽球場升級為羽球與匹克球雙功能共融球場，並同步更新戶外廣場地平與周邊環境，打造更安全、更舒適、更具活力的運動休閒空間。

    市府社會處長李思賢指出，除戶外球場全面升級外，青少年福利服務中心館內空間亦同步重新規劃，設置討論室、閱讀空間、視廳室（KTV）、數位互動遊戲區（Switch）、熱血競技場及動能挑戰區等多元場域。

    此次特別強化青少年參與機制，透過焦點座談、問卷調查及工作坊等多元方式，邀請青少年共同參與空間命名與設計討論；同時廣納兒少代表及青少年意見，打造青少年可自在交流、放鬆紓壓並探索興趣的友善空間。

    嘉市青少年福利服務中心鄰近垂楊路、彌陀路，是重要的文教軸線節點。（嘉市政府提供）

    嘉市青少年福利服務中心鄰近垂楊路、彌陀路，是重要的文教軸線節點。（嘉市政府提供）

    嘉市青少年福利服務中心升級，設置視廳室（KTV）。（嘉市政府提供）

    嘉市青少年福利服務中心升級，設置視廳室（KTV）。（嘉市政府提供）

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