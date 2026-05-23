天壇文創獲國際獎肯定 披風虎爺御守爆收藏潮

台南優繡天壇平安符系列作品榮獲義大利A’ Design Award銅獎。（台灣首廟天壇提供）

台南優繡天壇平安符系列融合天壇視覺符號、天公香火及工藝，讓平安守護更具質感，榮獲義大利A' Design Award銅獎，成功將台灣刺繡、天公信仰文化推上國際，而最受歡迎的莫過於可愛披風造型的虎爺。

台灣首廟天壇近日攜手台灣優繡，推出7款超值感刺繡平安符文創商品，包含最受歡迎的可愛披風造型虎爺，以及融入天壇「一」字匾符號、設計成特色懷錶造型的「無時無刻平安符」，還有文昌御守、福業御守、天恩御守、愛情御守、托特包。

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獲獎作品以傳統平安符文化為靈感設計，將在地文化轉化為兼具美感與紀念價值的生活商品，天壇董事長徐國潤表示，作品與設計師討論融入天壇代表性視覺符號，包括「一」字匾、至尊龍紋、龍紋雲彩浪花、月下老人加瑞獸「象」等，內置天公香火，讓信仰不只隨身，更走進日常；同時展現精細的刺繡工藝，也融入永續概念，部分採循環再製紗線製作。

目前銷售排行第一、最受信眾喜愛收藏的款式為「虎爺平安符」，有著可愛披風造型的虎爺，是守護孩童與寵物的神祉；其次愛情御守，以月下老人加瑞獸「象」與花卉圖騰，繡上「緣定三生」穩固守護甜蜜良緣；還有「天恩平安符」，精緻刺繡呈現至尊龍紋，象徵天恩浩蕩，繡字「天恩永護」祈求身心安穩、天公眷顧，特別的是，作品均巧妙地將天公香火置入。

虎爺平安符。（台灣首廟天壇提供）

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