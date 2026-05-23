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    首頁 > 生活

    卓榮泰出席道路擴建通車典禮 場外有桃園航空城拆遷戶抗議

    2026/05/23 14:54 記者周敏鴻／桃園報導
    行政院長卓榮泰上午出席「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮場外，桃園航空城拆遷戶齊聚抗議。（記者周敏鴻攝）

    行政院長卓榮泰上午出席「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮場外，桃園航空城拆遷戶齊聚抗議。（記者周敏鴻攝）

    行政院長卓榮泰今天（23日）上午到桃園市出席「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮，現場外圍有桃園航空城拆遷戶抗議，要求政府落實「先建後遷」承諾，但因與會場有一段距離，拆遷戶並未直接向卓揆陳情，卓榮泰於媒體提問時簡短回應「大家都很努力，謝謝」。

    拆遷戶指出，桃園航空城推動安置街廓工程受到疫情、通膨、缺工缺料等影響而延宕，建物無法如期完工，政府延誤點交，加上臨時用水、建照申請卡關等，問題一堆；桃園航空城地方促進會理事長陳錫達說，原訂今年完工的時程，已不太可能達成，加上民航局宣稱6月底後不再補助，政府有必要務實調整制度與期限，除須落實「先建後遷」承諾，並將6月底15%加速開發獎勵金、年底50%搬遷補償金期限都展延一年。

    拆遷戶未直接向卓榮泰陳情，而於卓揆抵達前，由交通部民航局主任秘書楊國峰接下陳情書，楊表示，將在「先建後遷」原則下，持續與桃市府協調，協助拆遷戶安置與搬遷，相關訴求將帶回研議後，再向拆遷戶回覆。

    桃園航空城拆遷戶向交通部民航局主任秘書楊國峰（中）遞交陳情書。（記者周敏鴻攝）

    桃園航空城拆遷戶向交通部民航局主任秘書楊國峰（中）遞交陳情書。（記者周敏鴻攝）

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