金門機場、碼頭旅客擠爆！交通部加開班船 警嚴查小三通水客

金門港旅運中心擠進不少「B計畫」要搭船啟台的旅客及小三通旅客。（讀者提供）

民航局金門航空站今天啟動疏運B計畫（加開班船），中午12點30分搭載300名旅客由金門駛往嘉義布袋港；此外，華信航空預計加開晚間8點50分由金門飛往高雄班機，預定下午4點開始唱號。

另外，交通部航港局也出動小三通加班船，載運243人往廈門；航港局金門辦公室指出，雖還有單幫客在金門港旅運中心企圖趁疏運旅客挾帶大量貨品，仍被航港局及港警嚴格攔查，官員強調：「航安沒有假期，絕不容許一點疏失」。

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金門22日天候不佳，台金空中航班不正常，至少1600名旅客行程受阻，不少旅客一早湧向尚義機場候補櫃台等待候補；由於正逢周末，幾乎班班客滿，旅客等不不到候補，情緒焦燥，甚至有人鼓噪「我們要回家」。

民航局金門航空站鑑於天候不穩定，立即啟動B計畫，與航港局金門辦公室聯手進行加班船措施，調動「金瑞龍」號班船由金門水頭港往嘉義布袋港1航次，並在機場陸續受理300名旅客辦理登記。

金門航空站表示，金瑞龍號中午12點30分離開；針對機場前一天滯留旅客，將繼續觀察班機載客狀況，適需要向國防部申請軍機支援，或再與航空公司爭取放大機型，或加開班機因應。

金門機場候補櫃台前一度擠滿候補旅客。（記者吳正庭攝）

由於前一天天候不佳，金門機場一早就有不少旅客到場。（記者吳正庭攝）

金門天候正常，許多旅客望著窗外飛機起降。（記者吳正庭攝）

因應機場旅客爆量，交通部啟動B計畫疏運三百名旅客搭船返台。 （讀者提供）

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