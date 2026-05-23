台鐵3月電力故障誤點2萬分鐘 5人記過、EMU900換最新集電弓

今年3月27日，台鐵樹林到鶯歌間電力損壞，釀大誤點，直到隔天才修復。（記者吳亮儀翻攝）

今年3月27日，台鐵樹林至鶯歌間電力故障，造成201班次誤點、累積延誤2萬550分鐘，直到隔天上午才修復，引發極大民怨。針對這場電力損壞大誤點事件，台鐵將五名員工記過、並要將EMU900區間車更換最新的一體成形集電弓。

3月27日當天上午8時37分，第8201次車自樹林調車場出庫，1分鐘後，該輛列車的第六集電弓碳刷（第1代）鎖固處與海側導肩脫離並翹起，碳刷與電車線發生推擠致集電舟變形，之後造成電車線垂落，在新北市樹林到鶯歌站間因電車線沒電，導致雙線不通。

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台鐵公司當時成立一級應變小組，啟動新北市樹林到鶯歌間啟動公路接駁，並搶通西正線，採單線雙向行車，部分延誤過多的列車截短行駛，當天下午也將故障列車牽引往鶯歌站停放；台鐵搶修下，在隔天28日清晨4時26分修復完畢並通電，恢復雙向通車。

台鐵公司檢討事發經過，認為EMU900型電聯車第一代集電舟設計不良、強度不足、碳刷腐朽剝離，導致彈起而拉扯電車線；另外，司機員及隨車檢查員都未依規定巡查集電弓狀況；最後，運轉調度及資訊傳達不良，致使列車嚴重誤點。

台鐵公司也懲處5名員工，包括台北機務段段長記過1次並調離非主管職；台北機務段檢修副段長記過1次；台北機務段檢修組長記過1次；台北機務段檢查員記過1次；台北機務段司機員記過1次。

如何改善？台鐵公司已在今年4月底前，完成更新為第3代一體成型集電弓，未更新為第三代集電弓者，也更換成第1、2代新品；另外，台鐵機務處將EMU900型集電弓異常應變機制訂定更詳細處置防範，並辦理教育訓練，並在發生重大事故時成立一級應變及運轉整理小組，即時啟動時刻表，並傳達到車站及列車上，通知旅客即時資訊。

今年3月27日，台鐵樹林到鶯歌間電力損壞，釀大誤點，直到隔天才修復。（記者吳亮儀翻攝）

今年3月27日，台鐵樹林到鶯歌間電力損壞，釀大誤點，直到隔天才修復。（記者吳亮儀翻攝）

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