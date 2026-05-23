超夯北港朝天宮媽祖、苗栗「山邊媽祖」鑾駕到八德 民眾爭相鑽轎腳

北港朝天宮媽祖鑾駕到八德建德公園，民眾爭相鑽轎腳。（記者謝武雄攝）

桃園市八德區霄裡玉元宮慶祝建廟275週年，下週一起連續14天舉行攘災賜福祈安法會，並邀請北港朝天宮、苗栗「山邊媽祖」為法會加持，雙媽於今天上午10點30分在八德建德公園會合，現場湧入大批信眾，大仙尪一字排開迎接雙媽，場面熱絡，民眾「鑽轎腳」隊伍大排長龍，或直接在鑾轎前跪拜祈禱，顯見國人對媽祖信仰虔誠。

北港朝天宮媽祖鑾駕上午9點於八德藝文廣場起駕，苗栗「山邊媽祖」則是上午9點45分在八德景仁教養院起駕，雙媽到建德公園會合後，共同前往天公廟霄裡玉元宮，為玉元宮建廟275週年攘災賜福祈安法會會場登壇賜福。

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其中，北港媽上午10點10分到達建德公園，除了各式大仙尪、陣頭儀式歡迎鑾駕，「鑽轎腳」的民眾更是大排長龍，為加快速度，信眾採取蹲走方式穿過，很多民眾從鑾轎鑽出來後感動得流淚，感謝媽祖賜福。

知名度很高的山邊媽祖，每年和白沙屯媽祖共乘「粉紅超跑」神轎，一同徒步前往北港朝天宮進香，吸引數10萬人跟隨，山邊媽又有「時尚媽」之稱，到場後果然吸引大批民眾合掌膜拜。

身兼玉元宮主委的桃園市議員段樹文表示，玉元宮主祀玉皇大帝，這次建廟275週年舉行攘災賜福祈安法會，是考量市立醫院即將動工，以往霄裡地區就是公墓，舉行法會是希望能妥善安置亡靈，也感謝北港媽、山邊媽共襄盛舉，為法會加持。

北港朝天宮媽祖鑾駕到八德建德公園，民眾爭相鑽轎腳。（記者謝武雄攝）

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