石門天懿慈惠堂匯聚信眾愛心350萬元 捐高頂救護車守護北海岸偏鄉

新北市石門天懿慈惠堂匯聚350萬信眾愛心，捐贈新北市消防局1輛高頂救護車，提高北海岸偏鄉消防救護品質。（記者林嘉東攝）

新北市石門區「石門天懿慈惠堂」，今天（23日）捐贈新北市政府消防局1輛高頂救護車。新北市消防局副局長蔡武忠代表受贈時除感謝慈惠堂善心義舉外，強調慈惠堂捐贈的這輛高頂救護車，將配置第六大隊萬里分隊投入救災救護，並妥善運用這份寶貴的愛心資源，持續精進救護品質。

天懿慈惠堂捐贈新北市消防局1輛頂救護車捐贈典禮，今天上午10時在慈惠堂舉行，消防局指出，萬里、石門地區狹長，且屬於緊急救護資源較為不足的偏鄉，緊急救護資源對北海岸居民極為關鍵。石門天懿慈惠堂長期以來積極參與各項社會救助、扶弱濟貧，此次秉持「取之於公眾，用之於公眾」的信念，匯聚信眾350萬元善款，購買1輛高頂救護車，盼提供偏鄉民眾更好的救護品質。

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新北市消防局表示，近年來緊急救護需求逐年激增，去年新北市的救護案件已突破23萬件，救護車輛使用極為頻繁，耗損量大。在消防同仁與精良設備的共同努力下，新北市OHCA（到院前心肺功能停止）患者的康復出院率，已從早期的3.1%逐年提升，統計至114年已達12.13%，迄今已累計成功救活超過3000人，更突顯救護車輛汰舊換新與「工欲善其事，必先利其器」的重要性。

蔡武忠頒贈感謝狀時，對石門天懿慈惠堂的善舉表達由衷謝忱。他強調，這輛高頂救護車的加入，對於提升新北市偏鄉緊急救護效能與OHCA康復出院率至關重要，消防局將妥善運用這份寶貴的愛心資源，持續精進救護品質，為市民生命安全建構更堅實的保障。

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