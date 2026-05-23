百年關西高中115學年度新增4科 興建專科實習大樓

擁有百年歷史的國立關西高中，115學年度將迎來重大學制轉型，升級新增4科。（關西高中提供）

擁有百年歷史的國立關西高中115學年度將迎來重大學制轉型！校方表示，順應產業數位化與多元人才需求，正式將綜合高中轉型升級為普通科（3班）、電機科、商業經營科及餐飲管理科；同時，在教育部國教署經費補助下，「騰耀大樓」專科實習教室預計2028年完工。

關西高中校長邱宇捷表示，115學年度轉型新增科別，除延續優良傳統，更依據各學程特色深化為專業科別，提供國中畢業生更明確的適性選擇。在課程規劃上，「普通科」採精緻辦學規模；新竹縣唯一國立的「電機科」，導入人工智慧應用、智慧居家監控、智慧綠能與AI物聯網；「商業經營科」導入網路行銷企劃、多媒體製作應用與企業ESG永續管理，著重培養現代數位品牌行銷與商管實戰力；竹苗地區唯一國立的「餐飲管理科」則融入創意菜單設計與盤飾藝術應用。

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校方指出，歷屆綜合高中畢業生在學術與各專業領域都有優秀表現，以115學年度大學繁星推薦為例，錄取率高達83.8%，其中學生賴品蓁3年前自主選擇就近入學，今年順利錄取國立臺灣大學機械工程學系，創下校史首度錄取台大二類科系紀錄。而原有的園藝科、畜產保健科、食品加工科、家政科，長年作為全國技藝競賽金手獎搖籃，仍持續深耕在地產學合作與專業實務。

今年115學年度四技二專統一入學測驗（統測），關西高中也傳捷報，餐旅群、農業群、電機群、食品群及商管群都有學生達65級分以上，其中餐旅群與農業群最高達67級分。另科技校院繁星計畫聯合推薦甄選中，畜產保健科學生葉芯妤（當年國中會考成績5B10+）更奪下農業群繁星比序「全國第一」（不分群第九名），順利錄取國立屏東科技大學獸醫學系。

此外，該校家政科舉辦《華風織影》服裝成果展，高三學生歷時1年準備，穿上自己設計縫製的服裝走秀，以「四季流轉 × 傳統風格」為主軸，融合創新設計與文化元素，展現完整學習歷程；餐飲組學生則親手打造精緻茶點，展現深耕生活美學與專業技能的跨域實踐成果。

擁有百年歷史的國立關西高中，115學年度將迎來重大學制轉型，升級新增4科。（關西高中提供）

關西高中家政科舉辦《華風織影》服裝成果展，高三學生歷時1年準備，穿上自己設計縫製的服裝走秀。（關西高中提供）

關西高中家政科高三學生以「四季流轉 × 傳統風格」為主軸，展現完整學習歷程；餐飲組學生則親手打造精緻茶點。（關西高中提供）

國立關西高中歷屆畢業生在學術與各專業領域都有優秀表現，長年作為全國技藝競賽金手獎搖籃，仍持續深耕在地產學合作與專業實務。（關西高中提供）

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