米蟲怕香菜嗎？池上「米三代」科展實測 肉桂驅蟲力最佳

「米三代」們針對驅除米蟲實驗，下個目標可能是香菜驅蟲實驗。（記者劉人瑋攝）

台灣人對香菜的評價兩極，有人避之唯恐不及，也有「香菜派」趨之若鶩，前總統蔡英文就是著名愛好者。不過，米蟲到底怕不怕香菜，可能將成為台東池上福原國小下一個實驗題目。由於當地「池上米」遠近馳名，學生近來以找出能驅散米蟲的香料為科展主題；指導老師笑說，人和米蟲都吃米，「想來討厭的味道可能差不多」，像自己就討厭肉桂和香菜，下次或許可以試試香菜。

台東縣美術館今早舉行「第66屆114學年度科學展覽會台東縣國中小科學教育體驗活動」及科展頒獎典禮，其中一組以「香料驅散米蟲」為題的實驗相當吸睛。參與學生中，還包括有「米三代」背景、知名池上米廠「陳協和」孫女陳語涵。

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實驗從常見的6種米蟲中，挑選最常見的「米象」作為研究對象。學生不只觀察米象的生活週期，也記錄米象出現後，儲存白米的品質與重量變化；實驗並設計多組香料實驗組與對照組進行比較，每組放入10隻米象，觀察不同氣味對米蟲活動與驅避效果的影響。

結果發現，傳統的薑、蒜都有十分良好的驅蟲功效，但缺點都是香料飽含水份易發霉，而脫水後的效果有限，而本來就屬脫水狀態的肉桂不僅無此問題，驅蟲力更是最佳，肉桂能順利驅蟲34次、蒜頭24次，非胡椒、八角、月桂葉可比。

學校老師和這群「米三代」表示，阿公們都還不知道自己孫女、孫子的實驗，但爸爸們都很支持，接下來目標是煮食這些米有沒有肉桂或八角味，更令人好奇的是「到底米蟲怕不怕香菜？」，並比對脫水前後狀況，認為「像我就不喜歡肉桂，米蟲也不喜歡」，有很多人也不喜歡香菜，絕對也可以以此實驗。

學校老師與這群「米三代」學生表示，阿公們目前還不知道孫子、孫女的實驗，不過家長們都很支持。下一步想測試經肉桂、八角等香料處理過的米，煮熟後會不會「變味」。老師也笑說，「像我就不喜歡肉桂，米蟲也不喜歡」，有很多人也不喜歡香菜，絕對也可以以此實驗。

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