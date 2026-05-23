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    首頁 > 生活

    熱到發紫！ 颱風論壇曝高溫排行：北市近38度

    2026/05/23 14:50 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日高溫排行，指出今日最熱區域為台北大安，氣溫有37.4度。（資料照）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日高溫排行，指出今日最熱區域為台北大安，氣溫有37.4度。（資料照）

    太平洋高壓勢力逐漸增強，台灣在梅雨季前迎來穩定卻極端炎熱的天氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日高溫排行，指出今日最熱區域為台北大安，氣溫有37.4度。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，今天台灣持續位於鋒面跟太平洋高壓之間，且高壓逐漸增強，西南風環境，各地氣溫進一步上升，尤其台北都會區、中彰投內陸區，高溫情形更加明顯，今天最高溫出現在台北大安區達37度，提醒大家戶外活動記得防曬，多補充水分，並預防熱傷害！

    粉專列出今日高溫排行：台北大安37.4度、台北信義37.3度、新北屈尺37.1度、台北中正36.9度、台灣大學36.9度、台北內湖36.8度、新北雙溪36.8度、台北文山36.5度、新北汐止36.5度、台北松山36.3度、新北山佳36.3度、新北深坑36.3度、台北南港36.1度、新北三峽36.0度、基隆七堵36.0度、新北三重36.0度。

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