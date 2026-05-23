電子書創作賽 新竹高商獲高職組與教師組雙冠

新竹高商師生獲電子書創作賽高職組及教師組雙項冠軍，表現優異。（新竹高商提供）

新竹高商學生與教師獲第16屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽多項冠軍及佳作，學生表現優異。其中高職組特優第一名作品《海洋的眼淚．源自塑料污染》，由徐榕襄、鄧伊庭、李承芯、林愷昕及林穎姍共同創作。以海洋塑膠污染為主題，透過電子書呼籲大眾重視減塑行動、推動循環經濟，喚起對海洋永續與環境保護的關注。

新竹高商承辦此次活動，賽事分國小、國中、高中、高職、大專、教師及海外等7個組別，吸引國內外570支隊伍、6890名師生參與，網路票選更突破17萬人次。其中新竹高商勇奪高職組與教師組雙項特優第一名，由資料處理科及實用技能學程學生組成的多支隊伍，也囊括高職組前5名及多項佳作；由綜合高中部與國際貿易科校刊社學生組成的團隊，也獲高中組第2名佳績。

請繼續往下閱讀...

教師組特優第一名由老師陳尚斌的《為自然留白．走進紫鳶山城的山林慢旅》獲得。該電子書介紹新竹高商校友徐依筳所創立的山林空間「紫鳶山城」，透過山城生活與自然環境的描寫，引導讀者思考減法生活，強調人與自然共生的理念。

新竹高商校長廖俊仁表示，學校長期參與電子書創作競賽，不忍見賽事中斷，主動向主辦單位GOGOFINDER提出協辦構想，且獲新竹科學園區漢民測試榮譽董事長許金榮認同贊助，讓原本可能中斷的競賽恢復比賽，展現新商學生優異的成果。

新竹高商師生獲電子書創作賽高職組及教師組雙項冠軍，更囊括前5名及佳作等獎項。（新竹高商提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法