汐止車站月台抬升工程進度僅1成 廖先翔：協調終止契約重發包

汐止車站月台抬升工程近期架設圍籬後進度停滯。（圖截取自國民黨立委廖先翔臉書粉專）

汐止車站月台抬升工程近期架設圍籬後進度停滯，引發民眾關心。國民黨立委廖先翔表示，經實地會勘，發現該工程已接近原訂工期截止日，整體進度卻僅約10.75％，承包商顯已缺乏履約能力，已於19日協調雙方同意終止契約並辦理重新招標發包，終止契約是為了讓工程「重新開機」，他將持續緊盯進度督促儘速復工，以保障長者與行動不便者的通勤安全。

廖先翔指出，近期許多民眾關心的汐止車站月台抬升工程，原本已架設工程圍籬，但是現場施工進度卻遲遲未見推展。他在5月12日在現場了解狀況並翻閱監造報告後，發現該工程已經接近原訂工期的截止日，但是整體進度卻僅僅只有大約10.75％，進度嚴重落後，原承包廠商已經明顯缺乏履約能力。

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廖先翔表示，在19日經過協調之後，雙方同意辦理終止契約，並且同步討論後續工程清點及相關爭議的處理方式，好讓台鐵能夠儘速重新招標、重新發包，避免工程持續停擺。他強調，終止契約不代表不做，而是為了讓工程能夠「重新開機」、回到正軌。

廖先翔認為，或許對於年輕朋友而言，月台的高低差距感受不那麼明顯，但是對於長者、膝蓋不便的朋友而言，每一步都攸關安全。完成月台抬升之後，除了能夠降低上下車的落差，也能夠減少乘客因為不注意而踩空的風險，讓通勤環境更加友善、安全。接下來他也會持續緊盯後續的招標與發包進度，督促工程能夠儘速復工，讓汐止車站月台抬升工程早日完成。

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