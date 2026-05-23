不限台大學生！ 台大推Pre-U數理預備課開放報名

台大推Pre-U數理預備課開放報名，不限台大學生。（台大提供）

暑假即將到來，許多高中畢業生也準備迎接大學新生活。為協助準大學生提早銜接大學課程、降低大一學習落差，國立台灣大學持續推動「大學數理預備課程試辦計畫（Pre-U Program for Math and Science）」，今年開設微積分、普通物理學與普通化學三門非同步線上課程，讓學生可利用暑假自主學習，提前建立大學數理基礎能力。

台大今（23）日表示，課程不只開放給台大學生，而是不限校系，只要對STEM領域，也就是科學、科技、工程與數學有興趣的高中生與大學生，都能報名參加。

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台大說明，這項計畫最大特色之一，是採用台大自主開發的「NTU COOL」數位教學平台，學生不受時間與地點限制，可依照自身進度安排學習。無論是在家、外出旅行，甚至打工空檔，都能透過線上課程自主修課，培養大學階段所需的自主學習能力。

課程內容從高中重要觀念複習延伸到大學基礎原理教學，除了加強數理邏輯，也特別納入專業英文閱讀，希望協助學生降低進入大學後閱讀原文教材的壓力。校方指出，許多大一學生在剛入學時，常面臨「原文書看不懂」或「高中與大學知識銜接落差」等問題，希望透過預備課程可提前建立基礎。

學生完成線上學習後，可參加8月29日在台大舉辦的實體「學習評量測驗」。通過測驗者將獲得電子版修課合格證明，台大學生更可直接取得各課程1學分，等於在正式開學前，就先累積大學學分。

校方指出，近年大學教育愈來愈重視跨域能力與自主學習，而數位學習模式也逐漸成為高等教育重要趨勢。透過Pre-U課程，希望幫助學生利用暑假「超前部署」，不只是預習大學內容，更能提前適應大學的學習節奏與思考方式。

課程報名與繳費時間自6月2日至7月30日，正式修課時間為6月9日至8月21日，準大學生及有興趣修讀的學生於5月底起至「大學數理預備課程試辦計畫」官方網站（https://exam.aca.ntu.edu.tw/Pre-U/）了解課程詳情與報名方式，低收入戶與中低收入戶學生可申請報名費補助。台大表示，希望透過更彈性的學習機會，讓不同背景學生都能提前培養學術能力與跨域競爭力，為未來大學生涯做好準備。

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