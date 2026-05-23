白河蓮花季開跑 蓮田花海湧人潮

白河蓮花季登場，人潮湧至，相當熱鬧。（台南市政府提供）

知名的台南白河蓮花季今天熱鬧登場，由夏日親子慢遊活動揭開序幕，蓮田花海吸引大批人潮，台南市長黃偉哲邀請大家走訪附近景點，品嘗在地美食，「保證好吃又好玩」。

開幕活動今天在馬稠後關帝廳登場，黃偉哲宣布象徵夏日的「2026白河蓮花季」正式展開，感謝白河馬稠後關帝廳提供良好舒適的活動空間，看到周圍的花海盛開，讓大家迎接炎熱夏日時，可以心情開朗，歡迎大家一起來白河賞蓮花、吃蓮餐，轉換心情，享受自然的療癒魅力。

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區公所指出，蓮花與蓮子為白河夏季產業發展重點，透過活動提升地方特產能見度，並促進農業與觀光結合，帶動整體發展。

區公所今年規劃多元系列活動，包含蓮田饗宴、農產展售、觀光體驗、寫生繪畫比賽，以及音樂市集等，內容豐富。白河蓮花季活動將持續至7月下旬，活動期間除可欣賞蓮花盛開美景，也可品嚐各式蓮子風味料理與在地美食，更多活動資訊可至白河區公所官方網站或臉書粉絲專頁查詢，或於上班時間電洽區公所。

白河蓮花季登場，邀請大家賞美景、吃美食。（台南市政府提供）

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