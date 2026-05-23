北市青年局推「非政式玩家」工作坊 沉浸式角色扮演帶青年參與公共議題

沉浸式市政挑戰正式開局！台北市青年局今年推出「非政式玩家」青年公共議題角色工作坊，以沉浸式情境模擬結合角色扮演，邀青年走進真實政策現場，從多元視角理解公共議題、思考城市治理。（台北市青年局提供）

沉浸式市政挑戰正式開局！台北市青年局今年推出「非政式玩家」青年公共議題角色工作坊，以沉浸式情境模擬結合角色扮演，邀青年走進真實政策現場，從多元視角理解公共議題、思考城市治理。即日起開放報名，首場將於6月21日在青年局登場。

青年局長周羿希表示，「非政式玩家」取自「非正式」與「非政治」的雙重意涵，期望讓公共議題討論不再停留於制式會議、單向講座或口號式表態，而是透過貼近青年語言的遊戲化設計，引導參與者進入真實公共政策情境。活動中，參與者將在有限時間內面對價值衝突、資源分配及突發事件等挑戰，並在討論、協商與決策過程中，嘗試找出兼顧可行性與社會共識的公共方案。

請繼續往下閱讀...

青年局表示，活動最大特色在於將公共議題轉化為沉浸式「角色扮演遊戲」。每場工作坊皆設計不同陣營角色與任務卡，參與者須代入市府、民眾、商圈、利益團體或其他利害關係人身分，在共同推動公共方案的過程中，同時兼顧各自陣營目標，過程中也將安排突發事件情境，模擬真實政策推動可能面臨的民意反應、媒體關注、執行落差及社群討論等挑戰，讓青年體驗公共政策如何在不同價值與需求之間不斷協調、修正與推進。

青年局說明，「非政式玩家」共規劃四場主題，目前已公開「台北無菸城市」及「開唱之後：演唱會經濟與城市行銷」，更多主題正積極規劃中。各項議題皆與台北青年生活經驗緊密連結，期待從青年熟悉的日常場景出發，進一步探討政策背後涉及的多元需求與城市治理挑戰。

活動即日起開放網路報名，將於6月21日、7月12日、8月9日及9月13日陸續登場，各場次名額有限，歡迎熱愛策略思考、關注臺北城市發展的青年朋友踴躍參與，一同挑戰市政任務、提出青年觀點，為城市未來激盪更多可能；活動報名連結請按此

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法