公務員代理天數計算複雜 銓敘部釐清加班計算方式

公務員代理天數計算複雜，銓敘部在官方臉書釐清加班計算方式。（記者林曉雲翻攝）

公務機關中常見職務代理情形，尤其當同仁請假、出缺或暫離職務時，代理人除了增加工作負擔，也可能涉及「代理加給」計算。不過，代理天數如何認定，尤其加班時數能否納入「工作日」計算，經常讓基層公務員感到困惑。銓敘部近日於官方臉書透過案例說明相關規定，進一步釐清職務代理人加班計算方式。

依「公務人員加給給與辦法」第12條規定，公務人員代理主管或其他職務，若代理期間連續達10個工作日以上，得支給職務代理加給。不過，實務上常出現代理人利用假日或下班後處理代理業務，是否能計入工作日的疑問。

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銓敘部指出，關鍵前提在於，加班內容必須與「執行被代理人職務」有直接關聯，若只是處理自身原有業務，則不得列入計算。

依銓敘部函釋，若代理人在例假日加班達4小時，可折算為0.5個工作日。例如，代理人週六到機關加班處理代理主管業務4小時，即可累積半天代理工作日數。

此外，若代理人在一般上班日請假，但仍因代理職務返機關加班，只要當日實際出勤與加班時數合計達4小時，可計為0.5個工作日；若合計超過8小時，則可計算為1個完整工作日。

不過，銓敘部也特別提醒，不同日期的加班時數不得累積計算。例如，今天加班2小時、明天加班2小時，不能合併視為4小時工作日；也不能把某一天的加班時數與其他日期正常上班時數混合計算。

代理加給制度原意，是補償代理人額外承擔職務責任，因此工作日認定必須與實際代理事實相符。近年各機關代理情況增加，相關規定也愈來愈受到基層關注。銓敘部表示，希望透過案例圖解與函釋說明，協助各機關人事單位與公務員更清楚理解規定，避免因計算方式不同而產生爭議，也保障代理人合理權益。

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