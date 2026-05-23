AI進教室！學生用ChatGPT寫畢業歌 全教會聚焦教師新角色

全教會辦理教師專業發展邁入10年，打造跨校合作與支持網絡。（全教會提供）

面對人工智慧（AI）快速改變教育現場，教師如何在科技浪潮中重新定位角色，成為教育界重要課題。全國教師會今天在台中新烏日會議中心舉辦「第6-3期教師專業發展支持系統期末成果發表會」，集結全台教師社群分享教學創新成果，並聚焦AI如何協助教學、提升學生學習與教師專業發展，例如新竹市載熙國小教師鄧拔銓分享，學校利用ChatGPT與AI音樂工具，讓學生創作專屬畢業歌曲，也結合程式設計推動「科技光劍」專案，提升學生對科技與創作的學習興趣。

全教會理事長侯俊良表示，教師專業發展支持系統自105學年度推動至今已邁入第10年，累積超過1.2萬人次教師參與，透過教師社群、基地班與輔導諮詢機制，協助教師從單打獨鬥轉向跨校合作與共同備課，建立長期專業支持網絡。

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成果發表共有8個不同學習階段的基地班參與，從幼兒園感官教學、國中小在地文化課程，到高中職跨域學習與科技教育，展現多元教學實踐。現場也針對AI融入教育展開討論，成為今年最受關注焦點。

多位教師分享AI實際應用經驗。新北市永和國中教師陳玠汝指出，社會科常面臨歷史時間遙遠、地理空間抽象等教學困難，生成式AI可透過圖片、動畫與影片，把抽象概念轉化為更容易理解的內容，協助學生建立學習情境。

桃園市永順國小教師包芸樺則表示，AI已成為教師備課的重要助手，包括教材整理、視覺化素材、電子繪本與客製化評量等，都能有效減少教師重複性工作，讓老師有更多時間投入學生陪伴與思考引導。

國立台灣師範大學教授陳佩英在專題演講中指出，教師專業發展不能只停留在技術操作，更重要的是建立「共作、對話與倫理反思」三道防線，思考AI如何真正增進師生互動，而不是取代教育中的情感交流。

侯俊良也強調，AI雖然能提升效率，教育核心仍是「人」，全教會未來將持續推動教師專業社群與基地班共學，希望在快速變遷的教育環境中，協助第一線教師共同成長，讓教育在科技時代依然保有溫度與人本精神。

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