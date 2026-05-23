世界水獺日前夕傳憾事 金門歐亞水獺疑誤觸孔雀陷阱死亡

小水獺來不及長大，可能因誤觸捕捉孔雀的陷阱而死亡，模樣令人不捨。（金門縣野生動物救援暨保育協會提供）

世界水獺日前夕，全台歐亞水獺僅存棲地的金門，傳來死亡憾事；初判，這隻水獺很有可能因誤觸捕捉孔雀的陷阱而死亡。根據金門縣野生動物救援暨保育協會表示，這是該協會接獲通報中第1筆因套索陷阱死亡的水獺。

金門縣政府表示，得知有水獺疑似誤觸藍孔雀陷阱死亡後，雖無法確認該陷阱是否委託廠商放置？已請合約廠商於該處全面移除陷阱。

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金門縣野生動物救援暨保育協會（以下稱金門野保協會）3月24四日接獲通報，有民眾將受傷狀況不佳的水獺送到金門縣動植物防疫所，由於金門已多年沒有發現水獺活體案例，協會人員立刻馳援，到場時傷獺已無生命跡象，確認死亡即進行檢體採樣與解剖，釐清死因。

金門野保協會表示，這是1隻雄性亞成水獺，體態正常，右前肢腕部有明顯勒痕，導致右掌嚴重腫脹，腫脹的腳掌有啃咬造成的小傷口；其餘腳掌指甲全數脫落或磨平，可推判生前經過長時間的掙扎，這些證據顯示，這隻水獺非常可能是因為誤觸套索陷阱而死亡。一想到年輕的傷獺生前歷經苦痛掙扎，更教人不捨。

農業部獸醫研究所的病理報告顯示，該水獺具有捕捉性肌病的相關病理特徵，很可能就是受困期間的緊迫、捕捉性肌病與體力耗竭，併發脫困後的壓傷症候群，最終導致全身性的循環與器官衰竭死亡。

金門動保協會表示，民眾發現傷獺時，現場並未留下相關陷阱，協會人員隔天前往周邊勘查，發現數個自製套索陷阱；金門地區部分套索用於藍孔雀移除作業，主要因藍孔雀可能造成農業損失及飛航安全疑慮。現場發現的套索沒有明確標示，無法確認設置來源。

金門野保協會指出，這是協會第1筆因套索陷阱死亡的水獺，而陷阱設置的地點離水域也有一段距離，不是水獺頻繁活動的區域；是否屬偶發事件？仍需後續監測與調查進一步確認。

金門野保協會指出，對於族群量僅有100隻的水獺來說，每隻個體都相當重要，但外來孔雀對當地生態、農業及公共安全的影響，同樣是管理上必須面對的課題。短期內可以避免在水獺活躍期於水域周邊設置陷阱，並加強巡視頻率作為補救措施，未來需考慮是否使用更具選擇性的移除方式？例如使用獵槍替代陷阱。

金門動保協會表示，民眾若遇到活體受傷或死亡的水獺，可以臉書專頁等方式通報協會，或撥打1999通報縣府。即時通報有助後續救援、調查與保育工作進行，政府也提供相關通報獎勵。

金門野保協會發現，水獺右前肢腕部有明顯勒痕，導致右掌嚴重腫脹，導致右掌嚴重腫脹，腫脹的腳掌上有啃咬造成的小傷口；其餘腳掌指甲全數脫落或磨平，可見生前經過長時間的掙扎。（金門縣野生動物救援暨保育協會提供）

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