桃園後站商圈展成果 AI短影音首映、體驗東南亞風情

桃園市政府與桃園車站商圈協會共同主辦「2026東南亞影食力：桃園味，映像情」成果發表派對，邀民眾認識桃園火車站後站店家特色。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府與桃園車站商圈協會共同主辦、開南大學USR團隊協辦「2026東南亞影食力：桃園味，映像情」成果發表派對，今天（23日）在桃園車站後站「熊嗨星樂園」前廣場登場，匯集AI數位影像首映、東南亞美食市集、跨國文創展攤等，展現市府推動商圈轉型與多元文化行銷的具體成果。

桃園車站商圈協會理事長楊慧青說，團隊於4月間啟動專業短影音工作坊，由開南大學老師趙哲聖帶領學員與師生，走入後站巷弄，為「亞當貴」、「詠順小吃」、「佶洋百貨」、「青宣越式洗頭」等商圈店家，透過AI剪輯與新媒體敘事手法拍攝短影音，呈現店家職人的心路歷程與故事，盼提升商圈能見度。

請繼續往下閱讀...

影音工作坊共15店家參與、協力製作61支影片，經評選出20支佳作將於今天首映，楊慧青說，除了短影音首映會外，活動現場還規劃「東南亞午後市集」，民眾可以體驗泰國原汁原味「可可奶奶」、酸辣青木瓜絲、傳統東南亞服飾等，讓民眾「一秒偽出國」。

市府經濟發展局表示，活動展現了「一商圈一特色、一店家一故事」的精神，協助店家被看見、被認識、被分享，市府未來將持續支持桃園車站後站商圈，攜手產官學界共同打造成兼具數位影響力、多元文化深度的示範商圈。

桃園市政府與桃園車站商圈協會共同主辦「2026東南亞影食力：桃園味，映像情」成果發表派對，邀民眾認識桃園火車站後站店家特色美食。（圖由桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法