為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園後站商圈展成果 AI短影音首映、體驗東南亞風情

    2026/05/23 10:17 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府與桃園車站商圈協會共同主辦「2026東南亞影食力：桃園味，映像情」成果發表派對，邀民眾認識桃園火車站後站店家特色。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府與桃園車站商圈協會共同主辦「2026東南亞影食力：桃園味，映像情」成果發表派對，邀民眾認識桃園火車站後站店家特色。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府與桃園車站商圈協會共同主辦、開南大學USR團隊協辦「2026東南亞影食力：桃園味，映像情」成果發表派對，今天（23日）在桃園車站後站「熊嗨星樂園」前廣場登場，匯集AI數位影像首映、東南亞美食市集、跨國文創展攤等，展現市府推動商圈轉型與多元文化行銷的具體成果。

    桃園車站商圈協會理事長楊慧青說，團隊於4月間啟動專業短影音工作坊，由開南大學老師趙哲聖帶領學員與師生，走入後站巷弄，為「亞當貴」、「詠順小吃」、「佶洋百貨」、「青宣越式洗頭」等商圈店家，透過AI剪輯與新媒體敘事手法拍攝短影音，呈現店家職人的心路歷程與故事，盼提升商圈能見度。

    影音工作坊共15店家參與、協力製作61支影片，經評選出20支佳作將於今天首映，楊慧青說，除了短影音首映會外，活動現場還規劃「東南亞午後市集」，民眾可以體驗泰國原汁原味「可可奶奶」、酸辣青木瓜絲、傳統東南亞服飾等，讓民眾「一秒偽出國」。

    市府經濟發展局表示，活動展現了「一商圈一特色、一店家一故事」的精神，協助店家被看見、被認識、被分享，市府未來將持續支持桃園車站後站商圈，攜手產官學界共同打造成兼具數位影響力、多元文化深度的示範商圈。

    桃園市政府與桃園車站商圈協會共同主辦「2026東南亞影食力：桃園味，映像情」成果發表派對，邀民眾認識桃園火車站後站店家特色美食。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府與桃園車站商圈協會共同主辦「2026東南亞影食力：桃園味，映像情」成果發表派對，邀民眾認識桃園火車站後站店家特色美食。（圖由桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播