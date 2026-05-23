澎湖節電志工回訓及青年志工培訓 學習節電新知還能動手DIY

青年志工投入節電培訓，培養節電尖兵種子。（澎湖縣政府建設處提供）

澎湖進入夏季用電高峰期，澎湖縣政府建設處配合經濟部能源署，舉辦今年「澎湖縣節電夥伴節能治理與推廣計畫」，持續推動節能教育與在地人才培育，委託上群能源科技有限公司分別辦理1場次節電志工回訓課程及1場次青年志工培訓課程，希望透過多元且實作化的方式，提升節能知識與實際應用能力。

此次節電志工回訓課程，除了加強最新節能觀念與用電新知外，也安排電表判讀及手工具操作等實務內容，讓志工更加了解居家用電狀況與常見設備使用方式，課程中講師透過實際示範與操作教學，帶領志工認識電表使用與數值判讀、基本工具應用、安全注意事項及電器維護保養，不少參與志工表示，相較以往課程，這次更精進在日常生活中的應用理解。

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青年志工培訓部分，除了介紹節電知識、氣候變遷與居家省電技巧外，也安排DIY開關型單切延長線實作課程，學生親手組裝具開關功能的延長線，了解如何透過隨手關閉電源減少待機電力，不僅增加節能觀念，也提升青年對電力安全及能源議題的興趣。

此次課程另一大亮點，則是由節電團隊自行設計推出的「節電菊島冒險王」桌遊，透過互動及情境與知識卡牌設計，將節能觀念融入遊戲之中，讓學員在輕鬆有趣的過程中學習節電知識，現場氣氛熱絡，許多學員直呼邊玩邊學很有趣，也對節能議題有更深刻的印象。

澎湖節電團隊設計「節電菊島冒險王」桌遊，寓教於樂。（澎湖縣政府建設處提供）

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