桃園裝設2678智慧停車柱 年底2萬餘路邊停車格全面升級

桃園市政府推動智慧停車，路邊智慧停車柱已裝設2678柱，其中又以龜山717柱最多。（記者謝武雄攝）

桃園市政府推動路邊智慧停車，全面清查路邊停車格，凡符合周轉率、停車率高又有人行道者，優先裝置智慧停車柱，目前已經裝設2678柱，其中又以龜山717柱最多，預計年底設置3198柱；另全市有2萬多格停車格，另有1萬7千餘格無法裝智慧停車柱，將全面裝置地磁設備，屆時民眾只要使用APP，就可以了解各地路邊停車格使用狀況。

交通局停車管理科長曾啟倫表示，智慧停車柱具有CTTV可辨識車牌，不須收費員開單，民眾停車時可直接掃描停車柱上的 QR-Code，自停車之日起14日內使用行動支付繳費，實現無紙化。

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至於地磁系統，雖然沒有辦法辨識車牌，但可以可以自動偵測車子停車、離開的時間，對於收費員而言只需開一次單即可，不須每半小時前往巡迴開單。

曾啟倫，地磁跟智慧停車柱可以偵測到停車格的使用狀況，等全面實施後，會開放系統給予民眾查詢，民眾透過手機APP就可得知最近閒置停車格，方便停車。

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