梅雨再等等！下週颱風恐生成 氣象粉專曝路徑

天氣配圖。（資料照）

天氣風險公司表示，太平洋高壓勢力逐漸增強，台灣在梅雨季前迎來穩定卻極端炎熱的天氣。今天（23日）起至週四（28日）各地天氣穩定，降雨訊號不明顯。昨天（22日）台南玉井已飆出39.7度極端高溫，預期未來幾天中南部淺山地區仍有37至38度以上高溫機率，台北盆地與台東也要留意沉降增溫與局部焚風。

天氣風險公司分析師吳聖宇今發文指出，下週五、週六（29至30日）將有一波春雨型態的鋒面快速移動通過，各地由北到南有降雨增多的機會，鋒面通過後有轉涼機會。另一個須留意是有機會在下週後半到週末看到颱風在菲律賓東南方海面出現，預估路徑將拋物線北轉機率較高，經過台灣、琉球以東後往日本南方海面而去，直接威脅台灣的機會較低。

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由於颱風將牽制西南季風牽制在南海南部到菲律賓一帶，導致鋒面無法在台灣附近維持，因此今年5月的梅雨很可能會整個落空。預估須等到颱風北上、也就是大約6月初，西南季風隨颱風尾向北延伸上來到南海北部、台灣附近區域，屆時等到有鋒面南下，兩者配合在一起後，台灣才會正式進入梅雨特徵的環境內。

不過，同時也有部分預報認為6月初在南海還會有其他的熱帶擾動發展，因此後續的變化仍然相當複雜，6月初能否順利進入正式的梅雨環境仍待觀察。

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