「送肉粽」別亂湊熱鬧 楊登嵙提醒5大禁忌

楊登嵙指護身符及淨符避煞。（楊登嵙提供）

近日台中市龍井區舉行「送肉粽」儀式替亡者送煞，路線行經台灣大道，東海大學與中科，引發在地人關注，對於地方時有舉行送肉粽儀式，民俗專家楊登嵙指出，送肉粽法事煞氣很重，避之唯恐不及，千萬不要看熱鬧的心態去湊熱鬧，以免煞氣侵擾，提醒送肉粽儀式時要注意的5大禁忌，同時也公布化煞方式、淨身步驟一次看。

當地里長提前發文公告，請附近居民迴避，以示尊重，附近居民大多配合迴避，緊閉門窗，怎料，科儀進行期間，竟有人跑到現場開直播探險，還吸引數百人觀看，離譜舉動引發輿論熱議。

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楊登嵙提醒，「送肉粽」有5大禁忌務必遵守：1、沿途不能叫姓名：以免被鬼魂跟隨；2、不能脫隊：以免落單遭煞氣纏住；3、參加者不能戴項鍊：避免亡者觸景傷情，影響法事進行；4、回程不說話：避免講錯話讓鬼魂挾怨報復；5、不能開門窗：隊伍經過時，住家應閉門窗，防煞氣趁虛而入。

楊登嵙指出，送肉粽法事煞氣很重，避之唯恐不及，以免煞氣侵擾，對生人相當不利，輕則頭暈、噁心，重則煞氣纏身，可能影響身體健康及運勢，若不慎與隊伍正面相遇，建議側身面向民宅迴避，心中默念佛號，切記不可直視。

若與送肉粽車隊伍直接相遇，建議跟著隊伍走完全程，表示送死者一程，回家前再去廟宇求取香火或「淨符」護身，在路邊摘取綠色樹葉放口袋，並在回家途中丟棄，也可化解煞氣，若車隊已駛入大馬路、外環道甚至高速公路等，因為速度快、距離遠，不會有煞到等問題，不必太過擔心。

許多廟宇也提供淨符，楊登嵙建議化於水中潔身，如無法取得，亦可自製簡易淨符，取「壽金」或「刈金」，或黃紙一張，在正面上以黑筆書「奉佛法旨唵啞吽」或「唵嘛呢叭咪吽清淨」，向神明請求，將此化作「淨符」，並繞過香爐三圈，即可成為「淨符」。

楊登嵙指出，送肉粽法事煞氣很重，千萬不要看熱鬧的心態去湊熱鬧，提醒送肉粽儀式時要注意的5大禁忌。（記者蔡淑媛攝）

台中市龍井區日前舉行「送肉粽」儀式替亡者送煞，引發熱議。東海商圈張貼「送肉粽」儀式公告。（東海里提供）

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