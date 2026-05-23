阿里山莊園咖啡精英交流賽交易熱絡 最高價55萬元是這家莊園咖啡豆

卓武山咖啡農場今年參賽獲藝妓水洗組特等獎，昨以最高價15公斤55萬元售出。（嘉義縣政府提供）

2026阿里山莊園咖啡精英交流賽（簡稱阿流賽）日前揭曉成績，22日在嘉義縣阿里山災變庇護所進行頒獎典禮以及參賽豆媒合會，各地行家到場搶購，總量1315公斤完售，成交金額552萬3000元，其中獲藝妓水洗組特等獎的卓武山咖啡農場，15公斤生豆以最高價55萬元售出。

參賽豆媒合會昨由嘉義縣長翁章梁擔任拍賣官，現場買家喊價聲此起彼落，你來我往升高競價氣氛，其中藝妓水洗組特等獎卓武山咖啡農場，15公斤裝生豆從30萬元起標，最後仁義湖岸大酒店有限公司櫻之駅（阿里山）以55萬元得標。

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鄒築園囊括水洗組、蜜處理組特等獎，都由買家y&m coffee分別以26萬元、42萬元得標，日曬特等獎聯合成青葉咖啡，由角落咖啡館以34萬元得標，藝伎其他處理組特等獎嶼山咖啡，則由中研珈啡所以46萬元得標成交。

翁章梁說，前年冬季因雨水量較多，影響去年春季花期開花率，加上田間管理修剪枝的原因，今年產量減少，繳豆支數只有94支，較去年減少22支，但依評審團專業評鑑結果，咖啡品質沒有受影響，整體風味標準仍維持在精品等級。

翁章梁表示，阿流賽每年吸引各地業者競標阿里山咖啡，此次特等獎生豆最高成交價格達15公斤55萬元，參賽咖啡表現優異品質，且今年咖啡產量短收，物以稀為貴，建議有意購買阿里山咖啡的消費者盡早行動。

鄒築園今年獲蜜處理組特等獎，生豆昨由買家y&m coffee以42萬元得標。（嘉義縣政府提供）

阿流賽日前揭曉成績，昨天舉行參賽豆媒合會，現場湧入各地行家到場競標。（嘉義縣政府提供）

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