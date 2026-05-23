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    首頁 > 生活

    法國生活節在高雄開張！ 高市府：「期間限定」節目今明登場

    2026/05/23 09:11 記者王榮祥／高雄報導
    2026法國生活節在高雄集結逾百攤台法特色美食、文創及藝文市集，多家品牌推出期間限定商品，吸引大批民眾到場感受法式氛圍。（行國處提供）

    2026法國生活節在高雄集結逾百攤台法特色美食、文創及藝文市集，多家品牌推出期間限定商品，吸引大批民眾到場感受法式氛圍。（行國處提供）

    法國生活節在高雄22日於衛武營國家藝術文化中心開幕，首日即吸引爆滿人潮，高市行國處指出，包括台法音樂、KOL講座、波麗露舞蹈工作坊等「期間限定」活動，今、明陸續登場。

    行政暨國際處長張硯卿指出，活動首日滿滿人潮，充分展現高雄市民對國際文化活動的高度熱情，誠摯邀請國內外朋友把握週末兩天，親赴衛武營感受全台最具指標性的台法盛宴。

    行國處說明，週五傍晚開幕式迎來各國駐台代表齊聚一堂，展現高雄的國際號召力；舞台演出更由台灣歌手 Jessie Lin 率先登場，以充滿情感的嗓音演繹浪漫法式香頌；深受樂迷喜愛的法國樂團 Kessada 也重磅回歸，為現場帶來熱力四射的演出。

    週六（23日）下午起由 DJ Dungi Sapor 帶來動感節奏，台法混血爵士女伶張婷雅（Estelle Perrault）將再度登台，以渾厚富磁性的嗓音引領聽眾沉醉於法式金曲中，法國音樂劇巨星John Eyzen也將魅力回歸獻唱。

    接下來兩天活動，涵蓋台法音樂、KOL講座、波麗露舞蹈工作坊，還是匯聚逾百個台法品牌的質感市集，皆是生活節「期間限定」的獨家體驗，深受饕客期待的高雄洲際酒店主廚秀，也將於週末下午持續驚喜上陣。

    2026法國生活節在高雄首日由法國樂團 Kessada 現場帶來熱力四射的演出。（行國處提供）

    2026法國生活節在高雄首日由法國樂團 Kessada 現場帶來熱力四射的演出。（行國處提供）

    2026法國生活節在高雄首日由法國樂團 Kessada 現場帶來熱力四射的演出，衛武營也亮出法國國旗三色燈光。（行國處提供）

    2026法國生活節在高雄首日由法國樂團 Kessada 現場帶來熱力四射的演出，衛武營也亮出法國國旗三色燈光。（行國處提供）

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