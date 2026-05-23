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    首頁 > 生活

    喵星人擔任親善大使 台南管樂藝術季「廳貓」淑芬來了

    2026/05/23 08:56 記者吳俊鋒／台南報導
    新化演藝廳的「廳貓」淑芬，深受民眾喜愛。（記者吳俊鋒攝）

    新化演藝廳的「廳貓」淑芬，深受民眾喜愛。（記者吳俊鋒攝）

    2026台南管樂藝術季今天起在新化演藝廳登場，首度邀請深受民眾喜愛的「廳貓」淑芬擔任親善大使，並融入活動主視覺設計中，化身充滿魅力的「喵星樂手」，引人矚目。

    淑芬今年才1歲餘，是流浪的小母貓，2個月大時出現在新化演藝廳後舞台的停車區，南市文化局職員廖恬恬收留、飼養，並跟著上、下班，由於個性溫馴，相當討喜。

    廖恬恬表示，當時淑芬躲在車子底下，因為有聽到叫聲，不斷尋找，最後發動引擎怠速，讓貓咪爬出來，終於發現。起初每天會有固定時間帶著淑芬，在原地等候，希望牠的母親出現，但持續了約半個月，不見蹤影，決定自己收養，並取了很接地氣的名字。

    廖恬恬後來也幫淑芬取了英文名字，叫做「YUMI」，牠很隨和，且多停在大廳前或舞台旁，只要演出開始，就安靜地待著，不會躁動、亂跑，被戲稱是聽音樂長大的喵星人，也有了「廳貓」的綽號。

    廖恬恬指出，與一般貓咪不同，淑芬很喜歡玩水，且每天跟著她騎機車上、下班時，就如同常見的寵物狗，會坐或趴在腳踏板，路過的民眾都覺得很新奇。淑芬不太喜歡讓男生摸，可能是「異性相斥」；但整體而言，仍算乖巧，也沒什麼脾氣，民眾都相當喜歡。

    今年文化局特地將廳貓融入視覺設計元素，更以牠的名字，在大廳規劃了7場「淑芬的音樂客廳」表演，帶給民眾不同的感官效果。

    新化演藝廳的「廳貓」淑芬，融入管樂藝術季的視覺設計中。（記者吳俊鋒攝）

    新化演藝廳的「廳貓」淑芬，融入管樂藝術季的視覺設計中。（記者吳俊鋒攝）

    新化演藝廳的「廳貓」淑芬，個性溫馴，民眾都很喜歡。（記者吳俊鋒攝）

    新化演藝廳的「廳貓」淑芬，個性溫馴，民眾都很喜歡。（記者吳俊鋒攝）

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