全國學生舞蹈特優團隊 北南雙場展演藝術魅力

全國學生舞蹈特優團隊，將在北、南雙場展演藝術魅力。（教育部提供）

教育部推動學生藝術教育，每年舉辦全國學生舞蹈比賽，鼓勵學生透過舞蹈展現創意與團隊合作精神。為讓更多民眾欣賞學生舞蹈成果，國立台灣師範大學今年舉辦第五屆「舞躍星光、舞韻百匯─115年全國學生舞蹈比賽特優團隊聯合展演」，邀集全國29所榮獲最佳舞技、最佳編舞及特優獎項的學校演出，超過500名師生同台展現舞蹈藝術魅力。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，這次展演將分別於北、南兩地專業場館演出，北區場明（24）日在國立台灣藝術大學台藝表演廳登場，南區場則於7月1日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出，希望透過大型舞台，讓學生有更多公開展演與交流機會。

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今年展演作品橫跨現代舞、民俗舞、古典舞與兒童舞蹈，呈現多元舞蹈風格與文化特色。其中，台北市私立靜心高中國中部帶來現代舞作品「迴流」，以海浪般自由流動的舞步與節奏，呈現生命能量；桃園市立東興國中作品「身體的樂章」，則以指揮家為靈感，結合現代舞肢體動作與音樂律動，展現高度張力。

民俗舞部分，台北市立北安國中演出的「香啟微塵行腳錄」，捨棄傳統華麗道具，以純粹肢體探索行腳文化；台南應用科技大學作品「白衣聽瀧」，則描繪朝鮮族修行者在瀑布下修行的意境，透過棍舞動作展現民族文化特色。

此外，古典舞同樣亮點十足。彰化縣員林國小「梵羽飛天」由小學生透過細膩手勢與隊形變化，展現佛教舞蹈之美；國立台灣藝術大學作品「封箱」，則描述戲曲演員卸妝與收拾戲服的過程，呈現舞台人生的情感轉折。

在兒童舞蹈類別中，高雄市立福山國小「一躍成『真』」以小青蛙跳出井口為主題，象徵孩子勇敢追夢、突破自我，也傳遞自我認同與成長意涵。彭寶樹指出，教育部希望透過「舞躍星光、舞韻百匯」持續深化藝術教育，營造更豐富的美感學習環境，讓藝術走入校園與生活，提升學生與社會大眾的美感素養，也鼓勵更多民眾進劇場欣賞學生精彩演出。

全國學生舞蹈特優團隊，將在北、南雙場展演藝術魅力。（教育部提供）

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