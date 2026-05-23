寄養家庭含淚送別 竹縣7歲女童帶著愛赴美展開新人生

離別當天，女童小孟與寄養家庭陳媽媽相擁道別。（擷取自新竹縣政府官網）

一定要幸福！新竹縣7歲女童「小孟」出生時父入獄、母患嚴重精神疾病，縣府協助監護並安置寄養家庭，多年來努力媒合，終於順利找到一對美國夫婦收養，並於近日來台迎接小孟，照顧7年的寄養家庭全家不捨含淚送別，小孟帶著眾人滿滿的祝福，跨海遠赴美國勇敢展開新人生！

社會處表示，小孟出生時，因雙親無法提供穩定照顧，縣府隨即依法進行安置；後續生母因故離世，年邁的生父出獄後經濟與住所仍不穩定，無力扶養。縣府為保障兒少權益，依法取得監護權，並積極連結收出養媒合單位，戮力為小孟尋找能長久依靠的家庭。

請繼續往下閱讀...

跨國出養媒合過程嚴謹且繁複，在各方公私協力下，今年終於成功與美國收養家庭對接。收養父母日前帶著長子遠道來台，歡喜迎接小孟加入。

對小孟而言，這不僅是趟跨國旅程，更是生命中首次真正擁有屬於自己的「家」。小孟自嬰兒時期便由寄養家庭陳媽媽照顧，近7年來視如己出。小孟從牙牙學語到步入小學，陳媽媽一路悉心陪伴。離別當天，寄養家庭全家到場送行，依依不捨，社工與寄養家人都紅了眼眶。收養父親見狀深受感動，真摯地向所有照顧過小孟的人員致謝，並承諾會給小孟幸福的未來。

寄養媽媽哽咽表示，雖然心理準備了很久，但真正分離時仍萬分牽掛，不過她深信出養是為了孩子更好的未來，期盼小孟滿懷愛的祝福開啟新人生！

社會處進一步表示，兒少保護安置與監護案件逐年攀升，要為安置兒童尋得合適的收養家庭，始終是條漫長且不易的路。尤其兒少出養易受年齡、身心狀況及國內外法規影響，媒合難度高。每一次的成功媒合，都凝聚寄養家庭、收養家庭與社工團隊長時間的評估與準備。縣府未來將持續結合各界資源，健全兒少福利網絡，讓每位需要幫忙的孩子都能在愛與支持中平安健康成長。

等待7年終獲歸屬，新竹縣政府監護的7歲女童跨海赴美展開新人生。（擷取自新竹縣政府官網）

照顧小孟近7年的寄養家庭陳媽媽（後右）全家到場送行。（擷取自新竹縣政府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法