抽油煙機不是開火才開！ 苗縣環保局曝正確使用法

環保局提醒，瓦斯爐開火前，先開啟抽油煙機，並在關火後讓抽油煙機持續運轉2到5分鐘，以徹底排出殘留的微粒。（記者彭健禮攝）

許多人以為待在家中就能遠離空氣污染，不過，苗栗縣環保局指出，「家庭油煙」產生的PM2.5卻常被民眾忽略，建議除了烹調方式減少油煙，也提醒，瓦斯爐開火前，先開啟抽油煙機，並在關火後讓抽油煙機持續運轉2到5分鐘，以徹底排出殘留的微粒。

苗縣環保局說明，食用油在高溫炒炸下達到煙點（Smoke point），會瞬間裂解出大量的PM2.5、多環芳香烴（PAHs）及醛類等致癌物，其衍生有害微粒極易穿透肺泡、進入血液循環，引發慢性氣管炎、心血管疾病甚至惡性腫瘤；因此，廚房油煙已不再只是單純的氣味問題，而是不容忽視的室內空氣品質威脅。

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環保局表示，平時可以從「源頭減量」與「行為阻隔」著手改善，首先在烹調習慣上，應盡量以蒸、煮、燉或低溫水炒等方式，取代高溫大火爆炒與油炸，並挑選煙點較高的優質植物油，從源頭減少油煙的產生。

其次，必須確保「正確通風」，在瓦斯爐開火前，就應先開啟抽油煙機建立氣流，並在關火後，讓機器持續運轉2至5分鐘，以徹底排出殘留的微粒。在烹飪時，應關閉廚房鄰近的窗戶、改開遠端窗戶，避免強風吹散油煙影響排煙效能，由遠端窗戶引進新鮮空氣。

此外，定期清洗油網與風扇也不可少，或在客廳搭配高效能的空氣清淨機，才能真正建構安全、健康且無毒的居家生活環境，守護家人健康。

環保局分享防範家庭油煙危害方法。（環保局提供）

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