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    首頁 > 生活

    青年百億圓夢新增助力方案 赴英國法醫機構和倫敦偵探公司學鑑識科學

    2026/05/23 08:56 記者林曉雲／台北報導
    青年百億海外圓夢基金報名暴增，教育部支持逾3000名青年赴海外學習。（教育部提供）

    青年百億海外圓夢基金報名暴增，教育部支持逾3000名青年赴海外學習。（教育部提供）

    教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」邁入第二年，持續擴大支持青年走向國際。教育部表示，首年（2025年）已有1463名青年赴海外學習與交流，今（2026）年報名人數更大幅成長至1萬2028人，預計將支持超過3000名青年出國見習、跨域學習與國際交流。今年新增「圓夢助力方案」特別錄取弱勢青年，其中包括將於7月赴英國法醫毒理機構Analytical Services International及倫敦偵探公司National Private Investigators，學習鑑識科學、調查實務與保密倫理等專業知識。

    教育部青年署副組長馬榕曼說明，今年特別新增「圓夢助力方案」，希望讓更多弱勢青年也有機會參與國際學習，對象包括經濟弱勢、原住民、家庭特殊狀況，以及就讀偏遠與非山非市高中職學生等，將透過成長營「以訓代審」方式取代傳統書面與面談審查，降低參與門檻，鼓勵青年勇敢追夢。

    教育部青年署科長陳志豪表示，今年第1梯次青年已陸續出發，前往不同國家進行多元領域學習。有青年赴美國LARTA Institute及洛杉磯新創生態圈，學習產品開發、市場驗證與創業實務，將創意轉化為具體產品；也有青年前往IMG Academy及亞利桑那州立大學，深入接觸網球、游泳等運動科學與訓練模式。

    此外，也有青年赴日本觀摩農業行銷與農產品加工，了解農旅結合如何提升農業附加價值；另有學員前往西班牙知名職業足球聯盟LALIGA總部，與產業專家交流，學習職業運動聯盟經營與管理模式，接軌國際體育產業。

    為展現青年海外學習成果，教育部預計9月起陸續於各縣市辦理區域成果展，並於年底舉辦成果分享會，透過展覽、交流與分享，呈現青年海外見習與跨國合作的學習歷程。教育部強調，希望透過計畫鼓勵青年勇於走向世界，成為台灣與國際之間的重要橋樑，不僅把台灣帶向世界，也把世界的新知與創新經驗帶回台灣，進一步提升青年國際競爭力。

    青年百億海外圓夢基金報名暴增，教育部支持逾3000名青年赴海外學習。（教育部提供）

    青年百億海外圓夢基金報名暴增，教育部支持逾3000名青年赴海外學習。（教育部提供）

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