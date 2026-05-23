恆春自製戲劇培訓計畫開跑 演員、歌手、樂手招募中

恆春自製戲劇首度公開徵選，邀請熱愛表演的青年朋友一圓舞台夢。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府近年持續推動地方表演藝術發展，攜手在地團隊打造原創作品，累積表演能量，今年推出「恆春自製戲劇計畫」，目前積極徵選劇組中，廣邀熱愛戲劇、音樂與表演的青年朋友加入，不限科班背景，只要懷抱舞台夢、願意投入排練與演出，就有機會成為劇組一員，站上舞台、唱自己的歌、演屬於恆春的故事。

恆春擁有深厚的民謠底蘊與獨特生活文化，非常適合發展在地原創戲劇，「恆春自製戲劇計畫」將結合恆春民謠、人文風景與地方記憶，以戲劇、歌唱與現場音樂演出為核心，發展屬於屏東、也屬於恆春半島的舞台作品，讓在地文化透過表演被更多人看見。

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屏東縣府文化處表示，恆春文化中心作為恆春半島重要藝文展演與人才培訓基地，期藉此計畫透過演員訓練、舞蹈與表演工作坊，以及長期排練與實作，提供完整培訓機會，讓更多青年參與藝術創作，也為恆春半島培養下一代舞台人才。

招募對象包含演員、歌手及現場樂手，樂器類別涵蓋月琴、吉他、貝斯、鼓與鍵盤等，無論是喜歡唱歌、熱愛戲劇，或嚮往站上聚光燈下演出，都歡迎加入劇組，一起把半島的故事唱出來、演出來。

報名時間即日起至6月5日中午12時止，面試將於6月13日下午2時至5時，在恆春文化中心劇場館4樓視聽室舉行，詳細資訊可至文化處臉書查詢。

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